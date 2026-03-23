啟德體育園｜啟德體育園主場館揚威國際  榮膺「2025年度最佳球場」亞洲第一、全球第八

知名體育場館數據網站 StadiumDB.com 今日（23日）公布第16屆「2025年度最佳體育場」（Stadium of the Year 2025）公眾投票結果。香港啟德體育園主場館以 5,970 分位列全球第八，成為本屆名單中排名最高的亞洲區球場。

開合式上蓋及多用途設計成入選關鍵

啟德主場館在是次全球票選中躋身前十，主要與其建築規模、地理位置及多用途設計有關。據結果公布，建於啟德機場舊址的體育園項目總造價約為 38.6 億美元。主場館可容納 5 萬名觀眾，建築上配備了開合式上蓋及具特色的外牆結構，並面向維港海濱。

在實際運作上，主場館除了作為足球及欖球（如香港國際七人欖球賽）的專用場地外，其設計亦兼顧了舉辦大型演唱會及文化活動的需求。據內地媒體引述的數據指出，啟德體育園在啟用首年的全球門票銷量排行榜中位列世界第三、亞洲第一。這種結合體育與娛樂的高頻率使用模式，加上完善的硬體配套，使其在評選中獲得不少投票者的支持。

摩洛哥球場包辦全球冠亞軍 智利球場列第三

本年度的全球三甲位置中，首兩名均由正積極升級體育基建的摩洛哥奪得，冠軍由摩洛哥拉巴特的Stade Prince Moulay Abdellah以14,481分的較大優勢勝出，亞軍則是獲得10,453分、摩洛哥丹吉爾的Grand Stade de Tanger，智利聖地牙哥的 Claro Arena 僅以60分之差屈居第三。

內地體育場館表現亮眼 三大球場躋身全球前二十

除了香港的啟德體育園，多個中國內地新建體育場館亦在此次評選中取得佳績，共有三座球場成功躋身全球前二十名單。其中，由知名建築事務所 Zaha Hadid Architects 參與設計的西安國際足球中心以 3,470 分位列第11位，是內地排名最高的場館；緊隨其後的是位於廣州的大灣區體育中心體育場，以 3,012 分排名第12位。此外，山西的呂梁新區體育中心體育場亦憑藉 2,011 分的成績佔據第16位。

