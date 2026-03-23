Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英聯盃│尼高奧萊利梅開二度做曼城主角 英超最強帶刀侍衛 一特質最自豪

即時體育
更新時間：11:46 2026-03-23 HKT
發佈時間：11:46 2026-03-23 HKT

曼城贏得今屆英格蘭聯賽盃冠軍，功臣首推包辦兩個入球，率隊2:0擊敗阿仙奴的左閘尼高奧萊利(Nico O'Reilly)。此子今季各賽事共入8球，成為本屆英超最強帶刀侍衛。比起助攻能力，這名剛滿21歲的守將更難得擁有多面性，可勝任中場、左翼等，今季在多個位置不停轉換，他矢言想成為世界級球星就要擅長不同位置，這點亦令他感到自豪。

曼城贏得英格蘭聯賽盃冠軍，尼高奧萊利成功臣。法新社
曼城贏得英格蘭聯賽盃冠軍，尼高奧萊利成功臣。法新社

尼高奧萊利今季已入8球

中場出身的尼高奧萊利，上季提升到一隊後，多次被哥迪奧拿安排出任左閘，並有不俗表現。此子今季就在左閘和中場位置不停轉換，其中32場出任左閘，11場踢中場，合共取得8入球5助攻的數據，成為今季最多入球的英超守將，比熱刺中堅雲迪雲多2球，成英超最強帶刀侍衛。

曼城贏得今屆英格蘭聯賽盃2:0擊敗阿仙奴。法新社
曼城贏得今屆英格蘭聯賽盃2:0擊敗阿仙奴。法新社

左閘、中場切換自如 獲哥帥大讚

周六才度過21歲生日的他，今仗梅開二度帶領母會曼城捧盃，同時18次空中及地面對抗贏10次，4次搶回控球權，還有3次搶斷、3次解圍及2次過人，當選比賽最佳球員。尼高奧萊利矢言對比入波，更滿意自己的全才角色：「左閘和中場切換，確實很難。不過要成為一名世界級球員，就需要能夠切換，適應不同的位置。這在高水平的比賽中，是一項很好的特質，亦是我努力追求的目標。」哥迪奧迪亦大讚他的切換能力，特別提到早前英超對紐卡素時踢防守中場非常出色，今場表現亦難以置信，本季的整體演出令人驚訝。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車資一覽
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車費一覽
生活百科
2小時前
九龍城好彩海鮮酒家結業！ 紮根30年堅持點心不預製 食客不捨：員工好專業
九龍城好彩海鮮酒家結業！ 紮根30年堅持點心不預製 食客不捨：員工好專業
飲食
20小時前
港人搭深圳地鐵出閘冇扣錢被鎖App！過來人教路解決方法：因一原因導致｜Juicy叮
港人搭深圳地鐵出閘冇扣錢被鎖App！過來人教路解決方法：因一原因導致｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-22 13:00 HKT
2元乘車優惠︱4.3起調整為「兩蚊兩折」票價高於$10變「兩折」政府：受惠對象不變
00:44
2元乘車優惠︱4.3起調整為「兩蚊兩折」票價高於$10變「兩折」政府：受惠對象不變
社會
2小時前
TVB離巢花旦傳戀富貴猛人生活奢華 半山豪宅擁無敵景觀巨廳深不見底 舊愛破產疑致豪門夢碎
TVB離巢花旦傳戀富貴猛人生活奢華 半山豪宅擁無敵景觀巨廳深不見底 舊愛破產疑致豪門夢碎
影視圈
4小時前
中年好聲音4丨肥媽狠批卓猷燕：Totally wrong 網民轟評語唔公道 強勁背景曝光天王都Like
中年好聲音4丨肥媽狠批卓猷燕：Totally wrong 網民轟評語唔公道 強勁背景曝光天王都Like
影視圈
14小時前
03:09
星島申訴王 | 茶記送奶茶杯感動韓國情侶影片瘋傳 老闆感意外首開腔：對待客人不必過於計較
申訴熱話
5小時前
乘客執銀包交巴士車長 即場打開竟見到「一樣嘢」 驚青憂好心無好報 網民教自保對答｜Juicy叮
乘客執銀包交巴士車長 即場打開竟見到「一樣嘢」 驚青憂好心無好報 網民教自保對答｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-22 10:18 HKT
伊朗局勢｜特朗普警告若不開放霍爾木茲海峽 將轟炸伊朗核電廠 以色列南部遇襲多人受傷｜持續更新
01:02
伊朗局勢｜伊朗議長警告投資美國國債或成攻擊目標 以色列加強對黎巴嫩打擊｜持續更新
即時國際
3小時前
銅鑼灣Mr. Steak自助餐買一送一！人均$205起任食法國生蠔、活龍蝦
銅鑼灣Mr. Steak自助餐買一送一！人均$205起任食法國生蠔、活龍蝦
飲食
23小時前