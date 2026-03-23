英聯盃│尼高奧萊利梅開二度做曼城主角 英超最強帶刀侍衛 一特質最自豪

曼城贏得今屆英格蘭聯賽盃冠軍，功臣首推包辦兩個入球，率隊2:0擊敗阿仙奴的左閘尼高奧萊利(Nico O'Reilly)。此子今季各賽事共入8球，成為本屆英超最強帶刀侍衛。比起助攻能力，這名剛滿21歲的守將更難得擁有多面性，可勝任中場、左翼等，今季在多個位置不停轉換，他矢言想成為世界級球星就要擅長不同位置，這點亦令他感到自豪。

曼城贏得英格蘭聯賽盃冠軍，尼高奧萊利成功臣。法新社

尼高奧萊利今季已入8球

中場出身的尼高奧萊利，上季提升到一隊後，多次被哥迪奧拿安排出任左閘，並有不俗表現。此子今季就在左閘和中場位置不停轉換，其中32場出任左閘，11場踢中場，合共取得8入球5助攻的數據，成為今季最多入球的英超守將，比熱刺中堅雲迪雲多2球，成英超最強帶刀侍衛。

曼城贏得今屆英格蘭聯賽盃2:0擊敗阿仙奴。法新社

左閘、中場切換自如 獲哥帥大讚

周六才度過21歲生日的他，今仗梅開二度帶領母會曼城捧盃，同時18次空中及地面對抗贏10次，4次搶回控球權，還有3次搶斷、3次解圍及2次過人，當選比賽最佳球員。尼高奧萊利矢言對比入波，更滿意自己的全才角色：「左閘和中場切換，確實很難。不過要成為一名世界級球員，就需要能夠切換，適應不同的位置。這在高水平的比賽中，是一項很好的特質，亦是我努力追求的目標。」哥迪奧迪亦大讚他的切換能力，特別提到早前英超對紐卡素時踢防守中場非常出色，今場表現亦難以置信，本季的整體演出令人驚訝。