世界室內田徑錦標賽｜姬莉賀堅遜800米奪冠 奪生涯首個室內世界冠軍

里約奧運800米冠軍姬莉賀堅遜（Keely Hodgkinson）周日於波蘭世界室內田徑錦標賽最後一天，於女子800米決賽以破大會紀錄的1分55秒30奪冠，拿下個人職業生涯首個室內世界冠軍頭銜。

締造個人歷史

24歲的姬莉在決賽中沒有給對手任何機會。她從鳴槍一刻便一馬當先，全程領先，最終以1分55秒30衝線，刷新了賽會紀錄。這項壯舉，正是在她五年前首次贏得成年組賽事冠軍的同一座托倫（Torun）體育場內完成，對她而言意義非凡。

英國隊豐收一夜 霍金遜領銜閃耀

英國在世界室內田徑錦標賽最後一日豐收，在姬莉奪冠前一個小時，她的訓練夥伴貝爾（Georgia Hunter Bell）在1500米同樣贏得其首個世界冠軍。此外，歌迪莉（Molly Caudery）亦在女子撐竿跳成功奪金。

上月才破世界紀錄

姬莉近期的狀態可謂勢不可擋，上月在列文（Lievin）打破了女子800米世界室內紀錄，當時她的成績為1分54秒87。她以1.34秒的巨大優勢，擊敗了瑞士銀牌得主奧黛麗·韋羅（Audrey Werro），美國選手艾迪生·威利（Addison Wiley）則獲得銅牌。