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利馬大獎賽｜張家朗挫蔡俊彥晉4強 不敵中立國選手摘銅

即時體育
更新時間：00:29 2026-03-23 HKT
發佈時間：00:29 2026-03-23 HKT

受到中東政局影響，FIE（國際劍聯）在月初停了各劍種的數站比賽後，本周終於重啟比賽，男、女子花劍率先於周日在秘魯利馬展開，男子花劍共有6人在「正賽」亮相。其中張家朗與蔡俊彥一路過關，到8強相遇，張家朗以15：13擊敗隊友晉級4強。但他於4強以3：15告負，不設季軍戰下獲得一面銅牌。

張家朗(左)及蔡俊彥(右)齊躋身利馬站次圈。資料圖片
張家朗(左)及蔡俊彥(右)齊躋身利馬站次圈。資料圖片
資料圖片
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蔡俊彥受惠對手退賽，直入32強。資料圖片
蔡俊彥受惠對手退賽，直入32強。資料圖片

經過首圈淘汰賽後，有4人入到次圈32強，包括「世一」蔡俊彥（Ryan）、排名第9的張家朗及兩名師弟梁千雨及何承謙，Ryan受惠於首圈對手因醫療原因退賽下兵不血刃下晉級。而次圈梁千雨則不敵法國劍手鮑迪（Maxime Pauty出局，其餘3名港將均順利過關。

16強，張家朗面對鮑迪贏得十分驚險，最終在「決一劍」以15：14險勝晉身8強。張家朗的對手是港隊隊友蔡俊彥，後者於16強以15：13擊敗意大利劍手馬天尼（Tommaso Martini）。至於上線的何承謙則以15：14險勝意大利馬連尼（Tommaso Marini），同樣晉級8強。

梁千雨
梁千雨
何承謙
何承謙

8強，何承謙以13：15不敵意大利的Guillaume Bianchi出局。張家朗則以15：13擊敗蔡俊彥晉級，與中立國的Kirill Borodachev爭入決賽。但張家朗於4強以3：15不敵對手，在不設季軍戰下獲得一面銅牌。

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