港九中學校際劍擊賽│女拔包辦花劍、佩劍團體后冠 男拔重奪男佩團王座

港九中學校際劍擊賽周日在宣道國際學校進行女子花劍及男、女子佩劍的團體賽，一眾於上月亞青賽「攞牌」的學生運動員成為焦點，包括在亞少奪團體金牌的梁殷僑及龍卓盈，她們分別代表協恩中學及拔萃女書院（女拔）在決賽碰頭，結果女拔以45:40奪冠，男、女子佩劍團體冠軍分別由拔萃男書院及女拔奪得。

少年「世一」梁殷僑守尾門 雖敗猶榮

一共19間學校參加女花團體賽，大家都經過小組賽爭取淘汰賽8強資格，上屆取得季軍的女拔在淘汰賽先後擊敗聖保祿學校及中華基金中學入決賽硬撼上屆冠軍協恩，後者有現任少年組「世一」、14歲的梁殷僑，她在決賽守尾門，上場時，協恩落後26:40，對方再多拿5分就可取得后冠，但梁殷僑沒有放棄任何一分，這壓軸一節她打出14:5，可惜最終以5分之差敗陣。

梁殷僑賽後坦言可惜：「守尾門時知道不一定會成功（追分），但以搏一搏的心態去打，辛苦地追了不少分數，最後還是輸，當然失望。」在上月亞青（少年組）奪得一金（團體）及一銅（個人賽）的殷僑表示對自己今仗表現「滿意」，對下月初出戰巴西世青賽有一定幫助：「亞青兩面獎牌後，我又多了信心跟國際的對手打，從他們身上也學了不少變化的打法、節奏同時機也有幫助。」去年在世青（少年組）16強止步，她期望今年先嚐試入8強。

同樣將參加世青（少年組）的龍卓盈對於能從協恩手上贏到團體冠軍（上屆女拔在4強負協恩）是「喜出望外」：「去年輸過給協恩，今年我們盡量走線避開早段遇到她們，到決賽時，我們只想打得比去年好，跟協恩的比賽拉近，好開心可以贏回冠軍。」女拔的決賽奪冠功臣包括陳可悠、黃詠琳及歐曉澄，她們在初段曾落後協恩，到中段在臨陣換人的戰術下開始反超協恩奪冠。

談到下月世青（少年組）的個人賽，在女拔就讀中五的龍卓盈坦言期望能爭到獎牌，特別經過上月亞青（少年組）團體賽奪金後，信心增強不少。

男拔重奪佩劍團冠軍

男佩團共有18間學校參賽，男拔有上月亞青賽奪得少年組團體銀牌及個人賽銅牌的葉誠治坐鎮，決賽成員有蔡浩翹、譚聯栢及林珀賢，他們直入4強，先以45:0擊敗德瑞國際學校，決賽以45:23勝東華三院黃笏南中學，重奪這項團體賽的冠軍。

女佩團方面共有16隊參賽，衛冕的拔萃女書院（成員包括陳殷渟、黃凱琳、洪可懿及郭晉彤）直入4強，先以45:31勝協恩，決賽遇上「雜牌軍」兵團聖母書院，但出乎意外，這支「雜牌軍」（成員包括曾悅澄、練家希、黃梓琳及張智晴）一點也不易應付，雙方全程咬住上，女拔最終以一分之微的45:44驚險奪冠。

男拔奪佩劍團體冠軍。徐嘉華攝

男拔有上月亞青賽奪得少年組團體銀牌及個人賽銅牌的葉誠治坐鎮。徐嘉華攝

聖母書院「雜牌軍」驚喜殺入決賽

下月將參加世青（青年組）的曾悅澄眼看校內不夠人組隊參加學界團體賽，於是在半年前開始問同學們是否有興趣參賽，結果集合現在4人，當中有專項游泳的，有的只有一年多的劍擊經驗，但能一路殺入決賽（包括8強以45:44險勝德望學校），十分難得。

曾悅澄（左一）主動召集同學一齊參加學界劍擊團體賽。徐嘉華攝

驚喜殺入決賽的聖母「奇兵」團包括：右起練家希、曾悅澄、黃梓琳及張智晴。徐嘉華攝

記者/攝影：徐嘉華