寶馬香港打吡大賽｜「白鷺金剛」締造歷史  以1分59秒43破紀錄霸氣封王

四歲馬經典賽事系列的終極一戰、總獎金高達2600萬港元的「寶馬香港打吡大賽」（2000米），今日於沙田馬場隆重上演！由廖康銘（Mark Newnham）訓練、冠軍騎師布文（Hugh Bowman）策騎的「白鷺金剛」，在最後直路上演扣人心弦的絕地反擊，於終點前成功擒下一直領放的「數字天文」，更以1分59秒43的驚人締速，強勢刷新這項賽事的最快時間紀錄，奪得這項賽馬界「一生一次」的至高榮譽！

今屆打吡大賽陣容鼎盛，戰況更是峰迴路轉。賽事起步後，由羅富全訓練、華將梁家俊策騎的「數字天文」雖然抽到大外檔第13檔起步，但一如賽前預期積極搶佔先頭位置領放。該駒憑藉極佳的步速控制掌控了大局，轉入最後直路時不僅未有腳軟，反而進一步加速拋離馬群，一度看似勝券在握，準備直奔終點。

入直路爆發 破紀錄時間造就經典

然而，排在第3檔起步、早段一直留守在中間有利位置的「白鷺金剛」，在布文的胯下展現出王者的從容。進入最後三百米，布文將坐騎移出中外檔望空，「白鷺金剛」隨即交出凌厲無比的後勁逢馬過馬。

在最後一百米的激烈拼鬥中，「白鷺金剛」一步一步逼近，最終以無可挑剔的爆發力，以一又四分一馬位之先壓過強敵「數字天文」率先衝線，其1分59秒43的完賽時間更是締造了打吡大賽的新歷史。至於由班德禮（Harry Bentley）策騎、在四歲馬經典賽事系列次關香港經典盃奪魁的「紫荊盛勢」，則在今仗跑獲季軍。

馬主、廖康銘首奪打吡 布文三度捧盃

「白鷺金剛」繼早前在香港經典盃飲恨得第二後，這次順利收復前失加冕打吡冠軍，為馬主白鷺團體及核心成員鄧思高圓了多年的打吡美夢。這場極具歷史意義的勝仗，是練馬師廖康銘在港首次贏得打吡大賽；而對於騎師布文而言，則是他繼「明月千里」和「添滿意」之後，個人第三次揚威這場四歲馬的最高榮譽。

賽後，香港賽馬會公布今屆香港打吡大賽吸引逾72,500人到訪兩個馬場觀賽，創下歷來香港打吡大賽新高，當中內地及海外旅客入場人數也刷新紀錄，超過11,600人，較去年增加27.8%。



今天投注額錄得16億7800萬港元，是歷來香港打吡大賽第二高，而全球匯合彩池投注額超過5億港元，刷新單日10場賽事的紀錄。



馬會行政總裁應家柏表示，今天打吡大賽十分成功，不但現場氣氛熾熱，更打破多項紀錄。他十分滿意由表現最好的馬匹，贏得歷來其中一屆最出色的香港打吡大賽。