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「世一」蔡俊彥意籍教練Maurizio首奪「全年最佳教練」大獎 可望好運帶給現正在利馬戰大獎賽的男、女花劍隊

即時體育
更新時間：15:22 2026-03-22 HKT
發佈時間：15:22 2026-03-22 HKT

一年一度的「香港優秀教練選舉」頒獎典禮周六在體院舉行，帶領男子花劍代表蔡俊彥（Ryan）於去年連奪世錦賽、亞錦賽「雙冠軍」兼榮升「世一」的意大利籍花劍教練Maurizio Zomparelli大熱奪得「全年最佳教練」（個人項目高級組）大獎，他正身在秘魯利馬跟劍手準備大獎賽，總共有6名男花及2名女花躋身正賽，可望能將好運帶給劍手們，為港爭取獎牌。

香港劍擊隊總教練鄭兆康（右二）代替Maurizio上台領獎。體院圖
香港劍擊隊總教練鄭兆康（右二）代替Maurizio上台領獎。體院圖
FIE 資料圖
FIE 資料圖
Ryan有現時的成就，意籍教練Maurizio居功至偉。FIE圖
Ryan有現時的成就，意籍教練Maurizio居功至偉。FIE圖

由香港教練培訓委員會主辦的「全年最佳教練」共有4個大獎，包括「個人項目高級組」、「團體項目高級組」、「個人項目青少年組」及「團體項目青少年組」，除Maurizio首奪「個人項目高級組」大獎外，殘疾人游泳（智障）教練梁淑盈亦同奪此獎，殘疾人劍擊教練黃金球及武術黃志光奪「團體項目高級組」、美式桌球教練聶海欣奪「個人項目青少年組」獎、前壁球名將李浩賢奪「團體項目青少年組」獎項，七欖的Paul John奪「最佳隊際運動教練獎」。

說回男、女子花劍隊，本月初原本有關羅站的世界盃，但受到中東局勢影響，賽事暫時延期，月初已飛到巴黎的花劍隊一直留在當地訓練，日前從巴黎飛到利馬準備出戰周日的「正賽」。

男子花劍共有6人參加，除了「世一」蔡俊彥（Ryan）及世界排名第9的張家朗直入正賽外，還有4位年青劍手包括少年組世界排名第一的何承謙、林浩朗、梁千雨及吳諾弘，十分鼓舞。女花方面有2位代表包括陳諾思及鄭曉為從小組賽殺入決賽。

記者：徐嘉華

各得獎教練大合照。體院圖
各得獎教練大合照。體院圖
前香港壁球代表李浩賢首奪教練獎。體院圖
前香港壁球代表李浩賢首奪教練獎。體院圖

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