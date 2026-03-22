香港田徑系列賽三｜女飛人江俊淇 跳遠林銘夫啟德「意外收穫」

香港田徑系列賽三周六首次在啟德體育園青年運動場舉行，雖然場內的「亂風」令不少港將棄戰，但亦有為搏「亞運標」以賽代練，結果因傷濶別賽場4個月的女子100米主將江俊淇以及跳遠林銘夫都有「意外收穫」，加強爭入9月愛知名古屋亞運的信心。

濶別賽場四個月，江俊淇順利奪冠。徐嘉華攝

男子100米跑，巴黎奧運代表刁俊稀（左三）以10秒67第7名衝過終點（撇除海外選手，他是香港第2名）。徐嘉華攝

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今次香港田總改在啟德辦系列賽三，主要是為了5月28-31日在同場進行的亞洲U20錦標賽進行試場；去年11月中粵港澳全運會在預賽跑了11秒91後，一直因腿部及骨盤底傷患一邊治療一邊保持訓練，她周六笑說自己終於「開季」了，以12秒正奪冠，4個月沒比賽，江俊淇最開心不是奪冠，而是曾受傷的地方沒大反應，她表示：「這些傷全運前已有，今次不用食消炎止痛藥去跑，跑之後沒有反應，已很開心。」

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江俊淇相隔4個月「復出」

亞運會的田徑截標日期是5月9-10日的香港田徑錦標賽後，田總計算過去一年的成績定出人選，代表單項的最多派出2個，江俊淇暫時以去年5月同一個香港錦標賽跑的11秒78暫列次位（陳佩琦在同一比賽跑出11秒70暫排第一），對大部港將來說，只剩下2個本地賽達標，包括4月中的系列四及5月的香港錦標賽，俊淇希望以「平常心」爭取亞運資格，後面還有幾位短跑主力包括梁筠宜、白凱文對亞運100米跑虎視眈眈。

林銘夫也滿意周六跳出的距離。徐嘉華攝

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黃珀恒在頭三跳都被判犯規，無緣最後三跳的決賽。徐嘉華攝

林銘夫：我知我有能力跳得更遠

21歲 的林銘夫曾於2023年跳過個人最佳（PB）兼香港U20紀錄的7米89，可惜不久後傷患一個接一個，由2024年尾經歷手術、轉教練、未癒合又再練傷，最終去年的大賽如亞錦賽、世大運及全運會都無法達標，踏入2026年，銘夫的目標清𥇦，包括7月亞洲U23田徑錦標賽以及亞運會；過去數月的最佳成績是7米45，直到周六在青年運動場的比賽，他雖然在6跳中有4跳被FOUL，只有第3跳的7米24及最後一跳的7米60獲承認，這跳7米60亦令他重燃爭亞運的希望。

林銘夫說：「去年因傷失去了去年很多大型國際賽，好希望今年的亞運能取得參賽席位，我知我的能力是可以跳到更好的距離，希望截標前這幾槍能跳到接近自己PB的成績。」銘夫周六跳到的7米60暫列香港男子跳遠近一年的排名第3，黃珀恒（近一年最佳的7米86）及香港紀錄保持者陳銘泰（近一年最佳的7米67）暫列頭兩位。林銘夫最快一個比賽是本月28號的香港青少年田徑錦標賽，期望一槍比一槍好。

主項跳遠的黃珀恒無緣跳遠最後三跳後，他即去參加執了名的100米短跑，結果總排名第10。徐嘉華攝

男子隊接力比賽，最終由香港B 隊(右邊)勝出。徐嘉華攝

兩隊香港男子田徑隊，左起葉景維、李康傑、鍾梓聖、陳一樂、郭俊廷、張俊然、梁靖恆及陳庭方恆。徐嘉華攝

男子接力隊為亞運練兵

周六同樣亮相青年運動場的，還有兩隊男子4x100米接力隊，他們跟來自日本早稻田大學的代表鬥了一場比賽，結果香港B隊（成員包括陳一樂、李康傑、葉景維、鍾梓聖）以39秒54得冠軍，早稻田隊以39秒79得亞軍，季軍是39秒95的香港A隊（陳庭方、梁靖恆、郭俊廷及張俊然）。這支香港男子接力賽將於下月初到日本橫濱跟當地大學隊比賽，為亞運會作準備。

記者/攝影：徐嘉華