中國游泳公開賽｜何詩蓓奪100米蛙泳第9名 時間比總排名第4更快
更新時間：20:57 2026-03-21 HKT
發佈時間：20:57 2026-03-21 HKT
發佈時間：20:57 2026-03-21 HKT
香港泳后何詩蓓（Siobhan）周六在深圳舉行的中國游泳公開賽女子100米蛙泳決賽B，以1分08秒12取得總成績第9名，首次以特邀泳手參賽的Siobhan亦完成個人4個賽項，並以2金1銀結束今程中國之旅。
Siobhan在周六早上先參加非主項的100米蛙泳的初賽，她以1分09秒87小組第2、總排名第9未能躋身決賽A，在晚上完成的決賽B，她以由頭帶到尾的姿勢第一個掂池，最㚵以第9名完成。
100米蛙泳的A組決賽，來自上海、亞洲紀錄保持者兼巴黎奧運銀牌得主唐錢婷以1分05秒91奪冠，Siobhan的1分08秒12比A組決賽的第4名還要快。
總結Siobhan今次深圳之旅，在4個參賽項目中取得3面獎牌，包括50米自由泳、100米自由泳兩面金牌以及200米自由泳的銀牌，她曾在賽後表示今年重中之重的比賽是9月名古屋亞運會，她說：「現在距離亞運會還有半年時間，今仗我不太在意游出的時間，最希望看到每一次的比賽都看到進步；多謝大家一路支持，我會繼續努力，希望繼續有好的表現。」
如無意外，Siobhan下一個比賽是下月11至12號在體院舉行的體育節香港長池游泳計時賽。
記者：徐嘉華
最Hit
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
2026-03-19 15:43 HKT
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
2026-03-20 10:52 HKT