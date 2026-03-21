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中國游泳公開賽｜何詩蓓奪100米蛙泳第9名 時間比總排名第4更快

即時體育
更新時間：20:57 2026-03-21 HKT
發佈時間：20:57 2026-03-21 HKT

香港泳后何詩蓓（Siobhan）周六在深圳舉行的中國游泳公開賽女子100米蛙泳決賽B，以1分08秒12取得總成績第9名，首次以特邀泳手參賽的Siobhan亦完成個人4個賽項，並以2金1銀結束今程中國之旅。

Siobhan以2金1銀結束深圳之旅。直播截圖
Siobhan以2金1銀結束深圳之旅。直播截圖
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直播截圖
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Siobhan在周六早上先參加非主項的100米蛙泳的初賽，她以1分09秒87小組第2、總排名第9未能躋身決賽A，在晚上完成的決賽B，她以由頭帶到尾的姿勢第一個掂池，最㚵以第9名完成。

何詩蓓在100米蛙泳B組決賽。直播截圖
何詩蓓在100米蛙泳B組決賽。直播截圖

100米蛙泳的A組決賽，來自上海、亞洲紀錄保持者兼巴黎奧運銀牌得主唐錢婷以1分05秒91奪冠，Siobhan的1分08秒12比A組決賽的第4名還要快。

應屆全運會100米蛙泳金牌得主唐錢婷大熱奪冠。直播截圖
應屆全運會100米蛙泳金牌得主唐錢婷大熱奪冠。直播截圖

總結Siobhan今次深圳之旅，在4個參賽項目中取得3面獎牌，包括50米自由泳、100米自由泳兩面金牌以及200米自由泳的銀牌，她曾在賽後表示今年重中之重的比賽是9月名古屋亞運會，她說：「現在距離亞運會還有半年時間，今仗我不太在意游出的時間，最希望看到每一次的比賽都看到進步；多謝大家一路支持，我會繼續努力，希望繼續有好的表現。」

如無意外，Siobhan下一個比賽是下月11至12號在體院舉行的體育節香港長池游泳計時賽。

記者：徐嘉華

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