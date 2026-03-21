F1｜情場失意賽場坎坷 羅利斯開季陷低潮 舊愛曬性感照大獲好評

一級方程式（F1）麥拿倫車隊的英國車手羅利斯（Lando Norris），今季可謂「事業愛情兩失意」。他與葡萄牙籍演員女友Magui Corceiro再次分手，回復單身；與此同時，他在賽場上的表現亦未如理想，在新賽季頭兩站賽事中，均與頒獎台無緣。另一邊廂，其舊女友Magui Corceiro近日發布的最新一輯性感硬照大獲好評。

舊愛Magui風騷依舊 性感照引網民熱議

現年26歲的羅利斯，在2023年至2024年間曾與23歲的Magui交往，去年兩人一度復合，但羅利斯近日在一段TikTok影片中，自稱「單身」，證實了兩人再度分手的消息。

回復單身的Magui，生活似乎未受影響，事業更是發展得有聲有色。這位曾與前車路士及馬德里體育會球星祖奧菲力斯（Joao Felix）交往的女星，近日在其家鄉葡萄牙里斯本的一個攝影棚，拍攝了一輯性感照片。照片中，她真空上陣，僅穿著一件超大的皮褸，配搭一條寬鬆的黑色牛仔褲和靴子，造型大膽又時尚。

這輯照片在Magui的Instagram上發布後，隨即引來其250萬粉絲的熱烈討論，不少網民大讚她「非常美麗」、「史上最漂亮的女孩」，更有人認為這輯照片「絕對完美」，應該登上雜誌封面。

羅利斯F1開季即陷低潮。美聯社

羅利斯開季運滯 麥拿倫陷困境

與舊愛Magui的風騷形成強烈對比，羅利斯在2026年F1賽季的開局，可謂相當不順。在頭兩站大獎賽中，他和隊友皮亞斯利（Oscar Piastri）均未能登上頒獎台。

在首站澳洲大獎賽中，羅利斯僅以第五名完賽；而在之後的中國賽，他和皮亞斯特利更因賽車問題，雙雙未能順利起步。麥拿倫車隊的表現，顯然未達到外界預期。

F1下一站賽事，將於3月29日在日本的鈴鹿賽道舉行。羅利斯及麥拿倫車隊能否在東瀛擺脫頹勢，重回爭冠行列，將是車迷關注的焦點。