羽毛球話題｜教練睇好「鄧謝配」有力衝兩年後的奧運會

不管有多少Haters質疑「鄧謝配」因年紀漸長影響成績，但事實勝於一切，鄧俊文、謝影雪光在去年4月「復出」，已歷史性奪亞錦賽混雙冠軍，2026年開始不久，他們已創新猷，躋身全英公開賽4強，大馬籍的雙打教練陳斌生認為：「只要『鄧謝』保持世界排名頭6位，打奧運很有希望。」

鄧俊文及謝影雪合作10年，曾出戰2021東京奧運及2024年巴黎奧運。徐嘉華攝

全英歷史性入4強，俊文及阿雪開心得難以置信。全英官網圖

全英賽官網圖

盧江球攝

阿雪去年4月傷癒復出，跟俊文協定打到今年9月亞運會，當時問過阿雪會不會考慮再參加多一屆奧運（2028洛杉磯奧運），她第一個反應是：「這是一個詛咒！」已參加過4屆奧運（2012倫敦及2016里約女雙、2021東京及2024巴黎混雙）的阿雪當時都幾斬釘截鐵表示奧運不在考慮之列；但日子過去，「復出」後這11個月，2人的成績十分亮麗，包括6入國際大賽的準決賽（2站1000級、2站750級、1站500級及亞洲錦標賽冠軍），全英後接機時再問到洛奧參賽意向時，他們有軟化跡象。

阿雪已沒再用「詛咒」2字，而是：「再諗吧！現在（距離奧運）仍早。」俊文也說：「奧運爭分好煎熬、壓力好大，要爭足一年分，又要爭『種籽』排位。」「鄧謝配」曾於東京奧運一屆破天荒取得「殿軍」。

全英後，鄧俊文及謝影雪隨雙打教練陳斌生返港。徐嘉華攝

2024年開始執教港隊雙打的大馬籍教練陳斌生，談到「鄧謝配」，他大讚2人說：「到港隊這一年多，都在為針對『鄧謝』的年紀去調配訓練量，不能太多，亦不能太少，他們都願意頂住我們的訓練量。全英4強肯定給他們信心，他們打比賽時意志十分堅定，只要他們保持世界排名在頭6位，打奧運就很有希望。」

記者：徐嘉華