與馬龍同台｜歐鎧淳 江忞懿 不約而同以運動員經歷教育下一代

乒球界奧運6金得主、中國的馬龍周五應邀到理工大學出席「與奧運健兒對話：傳承奧運精神」提到「找到心中的熱愛，不斷追求卓越」，同場的2位香港奧運游泳代表包括5屆奧運代表歐鎧淳（Stephanie）及里奧代表江忞懿（Yvette）分別在自己熱愛的領域追求卓越，並鼓勵年青一輩勇敢跳出框架，像他們嚐試其他賽道，一樣可以發光發亮。

會前大合照包括奧運六金得主馬龍（左三）、今日客串司儀的歐鎧淳（右一）及退役飛魚江忞懿（左一），還有港協暨奧委會義務秘書長楊祖𧶽（右四）及主持霍啟剛（左四）等。徐嘉華攝

戲肉之一：「與奧運健兒對話：傳承奧運精神」，由3位奧運代表，包括六金得主馬龍（左二）、游泳的歐鎧淳及江忞懿跟大家分享。徐嘉華攝

兩位同為33歲 的女飛魚不約同被同場的馬龍敫發，Yvette表示對馬龍說到的「找心中熱愛的」：「首先你要知道自己是誰，為何鍾意，要有自我認知，現在的小朋友有很多社交媒體及AI，沒太多空間找到真正的自己，我覺得需要幫助我們下一代去尋找自己。」

兩位香港奧運游泳代表歐鎧淳（左）及江忞懿（右）多年沒見，難得周五在理大活動見面。徐嘉華攝

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仍保持200米蛙泳香港長池紀錄的Yvette最記得自己曾試過有6年在游泳上停滯不前，2012年倫敦奧運，她只相差0.1秒達不到參賽標準，她說：「那時我有些崩潰，我問自己是否到了極限，很來跟朋友們談，發現一個事情，很多時候不是身體到了極限，而是我們自己想像先到了極限，所以多相信自己，那條以為是極限是可以推開的。」Yvette在2026年里約奧運終於達成心願出戰奧運會。

越過一千名大專生到場。徐嘉華攝

自2018年雅加達亞運後續漸退出泳壇，一邊不斷進修，一邊嚐試熱衷的事業，包括心理健康倡議、亦曾在美國麻省理工學院任教，去年底創辦「奧臻」（Arelyx），將其運動思維放入教育，培育下一代增強判斷力、抗逆力、跨域思維等，從而發掘他們的無限潛力。

而Stepanie 2年前跟泳隊隊友鄭莉梅及楊珍美共同創立非牟利組織Mind the Waves （MTW），旨在協助香港年輕人應對精神健康挑戰，她們運動各自的運動員經驗，透過分享及活動，提供年青人心理支援及推動精神健康。

Stephanie 也在會上客串司儀。徐嘉華攝

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這天的活動，Stephanie也客串司儀，馬龍在分享會上提到自己也曾懷疑自己的延續奧運金牌的包袱及壓力，Stephanie認為此等包袱及壓力人人都有，但以她自己為例，當運動員時就顧著訓練，沒有太多人教導她們如何面對逆境，或面對自己脆弱的時候，直到在美國柏克萊大學讀書時才認識更多，她說：「美國那位教練教不單教我們成為一個運動員，更想讓我們成為一個young woman，意思是運動中間有很多可以讓我們學習的，然後應用在生活上，運動員不只是一個體能上的鍛鍊，更是一個心靈上的鍛鍊，我從中找到這方面的熱愛。」MTW正正是Stephanie將在美國大學學到的，在香港開設不同的分享會及活動，從而幫助運動員有個健康的心靈。

記者/攝影：徐嘉華