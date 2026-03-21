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「鄧謝配」合作10年收穫超預期 不再受Haters羈絆 要相信自己

即時體育
更新時間：10:00 2026-03-21 HKT
發佈時間：10:00 2026-03-21 HKT

「黑粉」（Haters)無處不在，就連合作了10年屢創佳績、本身形象健康正面的「鄧謝配」亦不能倖免。原本被「『年紀大啦』、『係咪應該退落嚟喇』」等聲音羈絆的謝影雪，與拍檔鄧俊文在本月初歷史性殺入全英公開賽混雙4強後，她在Fb有感而發，但並非向「黑粉」示威，而是證明給自己看：「只要相信自己，沒有做不到的事。」記者：徐嘉華

全英賽首奪季軍

小記在2人首度取得全英賽季軍後去機場接機，他們沒有實質的獎牌在手，但全程笑容滿面，看得出這「全英4強」的份量有多重，昨日剛滿31歲的俊文說：「除了奧運會，我們只欠全英未入過4強，一直以為全英會成為我們羽球生涯的一個遺憾（試過2次8強止步），誰會猜到在今屆彌補到。」

阿雪藉「千字文」抒發

由遺憾到全英4強，阿雪賽後的「千字文」開頭一句：「34歲，全英賽4強」.....這幾個字寫出來好似好輕，但只有我自己知，這枝拍揮了這麼多年才來到這一步。」一年前這個時候，阿雪還在手術後（砌除盆腔內的畸胎瘤）康復中，直到4月才跟拍檔10年的俊文再次「合體」，單是近一年，他們躋身6項國際賽4強，包括亞錦賽歷史性冠軍，他們也說「得到比預期多」，但「酸民」也不少。

天蠍座愛記愁 但非回應Haters

一向直腸直肚的阿雪笑言自己是天蠍座，愛記愁：「一直都有大把人這樣講我（年紀大、應退下來等），又不可以說我好在意這些留言，可能我是天蠍座，記愁。」問她全英算是出一口氣嗎？她說：「又不是因為他們（指Haters）而我要去證明甚麼，主要是證明給自己看，全英最大的收穫不是4強，而是我可以對曾經動搖過的自己講：『無論幾歲，無論面對多少質疑，要相信自己』。」難怪「鄧謝」在全英躋身4強後抱在一起時也激動得忍不住淚水，像舒了一口氣。

俊文感謝拍檔「大膽復出」

俊文同阿雪從2016年4月開始夾混雙，總共參加了5次全英，2 次打入8強，包括2020年在領先第一局下以1：2倒輸予英國組合，無緣4強，一直成為2人的遺憾。在今屆全英全程頂住支氣管炎發作，回到香港時仍喉嚨沙啞的俊文也忍不住發文：「原本以為自己的羽毛球生涯要帶住全英這個遺憾（指未入過4強），估不到今次可以彌補到，好多謝阿雪去年大膽復出。」

互相評分 俊文俾滿分

現時世界排名第6的「鄧謝配」合作這10年奪獎無數（見附表），阿雪講過：「要找一個好的雙打拍檔，比找另一半還要難」。叫雙方互相打分，細4歲的俊文想也不想就給對方10分滿分，阿雪笑著給俊文9.5分，她說：「不可以打滿分，永遠給他進步空間。」

去年4月「合體」後，俊文、阿雪協議打到今年9月愛知名古屋亞運會，往後的事誰知道，但肯定的是「鄧謝配」已一再證明「不論甚麼年齡，只要相信自己，沒有做不到的事」。

阿雪給俊文9.5分。星島圖片
阿雪給俊文9.5分。星島圖片
俊文給滿分予阿雪。星島圖片
俊文給滿分予阿雪。星島圖片
兩人重組，協議打到今年9月愛知名古屋亞運會。星島圖片
兩人重組，協議打到今年9月愛知名古屋亞運會。星島圖片
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