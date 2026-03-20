中國游泳公開賽｜何詩蓓演「掃牌」戲碼 50自封后200自奪銀

「香港女飛魚」何詩蓓（Siobhan）繼昨日於中國游泳公開賽勇奪女子100米自由泳金牌後，Siobhan今日（20日）再度登場，面對一日雙決賽的體能考驗，她於女子50米及200米自由泳決賽上演「掃牌」戲碼。在率先登場的50米自由泳中，何詩蓓以0.01秒的微弱優勢驚險奪金；僅時隔1小時，何詩蓓又在自己的主項200米自由泳奪銀，今屆賽事個人已經掃落2金1銀。

何詩蓓（中）在首日100米自由泳決賽中發揮出色，力壓強敵奪得金牌。中新社

何詩蓓（中）在首日100米自由泳決賽中發揮出色，力壓強敵奪得金牌。中新社

何詩蓓一日雙決賽，出戰50米和200米自由泳決賽。中新社

何詩蓓一日雙決賽，出戰50米和200米自由泳決賽。中新社

何詩蓓晚上率先在50米自由泳決賽亮相。Siobhan於早上初賽游出24秒89，以總成績第6名晉級。決賽中她排在第7線出發，面對強敵環伺，包括美國好手杜格拉絲（Kate Douglass）、澳洲的積克（Shayna Jack）及國家隊「蝶后」張雨霏和程玉潔的夾擊。Siobhan展現強勁實力，最終游出24秒41觸池，以0.01秒的微弱優勢戰勝程玉潔奪冠，杜格拉絲以24秒44的成績位列第三。

僅休息約1小時後，何詩蓓馬不停蹄轉戰主項200米自由泳決賽。她在早上初賽兵不血刃，輕鬆游出1分58秒98，以總成績第4名殺入決賽。這場決賽焦點落在她與澳洲名將、巴黎奧運200米自冠軍奧卡拉瑾的巔峰對決，兩人昨晚在100米自由泳決賽鬥得難分難解，Siobhan僅以0.01秒之微險勝封后。最終何詩蓓決賽中在第6線出發，最終游出1分54秒91的成績位列第2，而金牌由奧卡拉瑾以1分53秒52斬獲。至此何詩蓓今屆賽事已經狂攬2金1銀。