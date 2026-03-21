周末睇波手冊｜熱刺撼森林上演「護級大戰」 聯賽盃決賽阿仙奴鬥曼城爭今季首個錦標

各歐賽16強結束，周末回歸各地賽事，周日有2支身陷「護級漩渦」的球隊對壘，由熱刺主場硬撼諾定咸森林，2隊相信都會全力出擊力拼脫離降班危機。同日稍晚上演聯賽盃決賽，由阿仙奴主場鬥曼城，爭奪今季首個錦標。

熱刺背水一戰望直取森林脫離「護級漩渦」

熱刺自去年勇奪歐霸後，今季陷入混亂，開季前先炒主帥普斯迪高古(Ange Postecoglou)，但湯馬士法蘭克(Thomas Frank)接手後熱刺仍身陷泥潭，在2月的時候再炒法蘭克，由前祖雲達斯主帥杜陀(Igor Tudor )接任成看守主教練，但依然未見有起色，在上場歐聯主場對馬體會一戰中以3:2擊敗馬體會後，雖然宣告出局，但也在經歷9戰後終得首勝，相信亦可對球隊士氣有所幫助，而森林方面周四晩才剛完成歐霸賽程，僅相隔2日便要鬥熱刺，但今戰尤關降班命運，相信亦會全力出擊爭勝，力拼率先擺脫「護級漩渦」。

阿仙奴聯賽盃決賽撼曼城爭奪今季首個錦標

今季阿仙奴表現相當亮眼，繼1月不敵曼聯後各賽事已錄得14場不敗，不論在英格蘭和歐洲賽場上都有良好表現，但反觀曼城最近表現起伏，尤其是射手夏蘭特(Erling Haaland)最近表現未如理想5戰只入1球，各戰線近5戰僅收1勝，不但在歐聯16強被老敵手皇家馬德里以3:0和2:1雙殺淘汰，在聯賽上更被榜首的阿仙奴拉開9分差距，今戰英超次名硬撼首名爭聯賽盃冠軍，勢必上演一場龍爭虎鬥。

本周末精選直播賽事

周六

開賽時間(香港時間) 賽事 對賽 直播

晚上8:00 英超 白禮頓 對 利物浦 Now621台

晚上10:30 德甲 拜仁慕尼黑 對 柏林 Now621台

深夜1:00 意甲 AC米蘭 對 拖連奴 Now638台

深夜1:30 英超 愛華頓 對 車路士 Now621台

深夜1:30 德甲 多蒙特 對 漢堡 Now639台

深夜3:45 意甲 祖雲達斯 對 薩斯索羅 Now638台

深夜4:00 法甲 尼斯 對 巴黎聖日耳門 Now643台

周日

開賽時間(香港時間) 賽事 對賽 直播

晚上8:00 英超 紐卡素 對 新特蘭 Now621台

晚上9:00 西甲 巴塞隆拿 對 華歷簡奴 Now632台

晚上10:15 英超 熱刺 對 諾定咸森林 Now621台

晚上10:15 英超 阿士東維拉 對 韋斯咸 ViuTV 96台

晚上11:15 西甲 巴塞隆拿 對 奧維多 Now632台

深夜0:30 英超 阿仙奴 對 曼城 myTV Super

深夜4:00 西甲 皇家馬德里 對 馬德里體育會 Now632台

