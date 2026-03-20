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2026勞力士中國海帆船賽｜海狼號「12年磨一劍」 歷史性首奪全場總冠軍

即時體育
更新時間：13:31 2026-03-20 HKT
發佈時間：13:31 2026-03-20 HKT

由香港遊艇會主辦的「2026勞力士中國海帆船賽」圓滿落幕，來自中國內地的勁旅「海狼號」以修正時間71小時43分35秒力壓群雄，奪得象徵最高榮譽的IRC全場總冠軍，成為賽事史上首支奪此殊榮的內地船隊，寫下歷史新一頁。

船長顏宇業（左）和船主劉永豐（右）。香港遊艇會圖片
船長顏宇業（左）和船主劉永豐（右）。香港遊艇會圖片
「海狼號」歷史性奪得IRC全場總冠軍。香港遊艇會
「海狼號」歷史性奪得IRC全場總冠軍。香港遊艇會
「Seawolf號」首奪全場總冠軍 。遊艇會圖片
「Seawolf號」首奪全場總冠軍 。遊艇會圖片
「Seawolf號」首奪全場總冠軍 。遊艇會圖片
「Seawolf號」首奪全場總冠軍 。遊艇會圖片

「海狼號」過去曾五度挑戰這項由香港遊艇會主辦的經典離岸賽，惜多次與冠軍擦身而過，包括上屆僅獲總亞軍。船主劉永豐坦言這場勝利是「十二年磨一劍」：「我們這支隊伍成立了20年，參加這項賽事也達12年。過去我們拿過兩三次亞軍，曾試過經過三天三夜激戰後僅輸6分鐘，那種遺憾刻骨銘心。這次終於圓夢，證明了凡事沒有捷徑，唯有堅持。」

今屆賽事風高浪急，被認為是速度最快，挑戰性最高的一屆賽事。雖然大風有利於創造速度，但也極考驗船隊應變。船長顏宇業透露，比賽中途曾遭遇強風及器材損壞的驚險時刻，幸得團隊憑藉多年累積的經驗，將失誤影響減至最低，並在關鍵的航線選擇上作出正確判斷。對於未來，劉永豐豪言不會就此停步：「帆船運動的意義就在於一直比下去，這份堅持才是最寶貴的。」

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