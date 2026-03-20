桌球｜傅家俊2:5不敵塔猜亞 世界公開賽止步8強

香港桌球「一哥」傅家俊(Marco)，周四晚出戰在中國玉山舉行的世界桌球公開賽16強鬥泰國的塔猜亞(Thepchaiya Un-Nooh)，最終Marco雖在落後0:4下連追2局，但最終依然以2:5告負遭淘汰，無緣晉級8強。

傅家俊周四晚出戰在中國玉山舉行的世界桌球公開賽16強鬥泰國的塔猜亞。攝影：魏國謙

Marco在落後0:4下連追2局。攝影：魏國謙

傅家俊2:5不敵塔猜亞，世界公開賽止步8強。攝影：魏國謙

傅家俊不敵塔猜亞無緣8強

世界排名94的Marco昨晚迎戰塔猜亞，開局即陷入苦戰，塔猜亞前4局分別打出75:38、134:0、82:7和68:26，領先4:0，在經過小休後傅家俊手感回暖，接連打出85:0和81:0追成2:4，但可惜未能再下一城，塔猜亞在第7局以85:43以5:2鎖定勝局躋身8強。

另一邊箱最近狀態火熱的趙心童則爆冷出局，以2:5不歒加利威爾遜(Gary Wilson)，無緣8強，而「一哥」卓林普(Judd Trump)和「火箭」奧蘇利雲(Ronnie O'Sullivan)齊齊順利過關闖入8強。

