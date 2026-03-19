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啟德飛步跑2026｜新設10公里賽飽覧維港美景 曾曉彤、吳嘉諾率先試跑讚氣氛便利兼備

即時體育
更新時間：15:02 2026-03-19 HKT
發佈時間：15:02 2026-03-19 HKT

由飛越啟德主辦、啟德體育園及九龍城民政事務署協辦的「啟德飛步跑2026」將於3月29日舉行，今屆新增設10公里賽事除續以啟德體育園作據點外，更途經區內2個海繽長廊，跑手可飽覽沿途維港景色，周四（19日）特意邀請香港渣馬女子10公里賽3連霸跑手曾曉彤及香港前半馬季軍兼資深教練的吳嘉諾率先試跑體驗。

啟德飛步跑2026新設10公里賽 沿途飽覧維港美景

今屆啟德飛步跑除了上屆的3公里賽外，今屆更新設區內首個10公里賽事，除了圍繞啟德園區外，賽道更會途經啟德2個海繽長廊，參賽者可在過程中欣賞維港美景和遠眺中九龍幹線。曾曉彤表示過往的比賽多數比較遠，而今次在啟德舉辦比賽較接近九龍區市中心，對於廣大市民而言會較為方便，而吳嘉諾則認為過去的比賽都在較遠的地方，而啟德飛步跑在市中心的位置舉行相信氣氛會更為熱鬧。

「啟德飛步跑」10公里路線圖。公關提供
「啟德飛步跑」10公里路線圖。公關提供
「啟德飛步跑」3公里路線圖。公關提供
「啟德飛步跑」3公里路線圖。公關提供

嘉諾也表示當日亦會參賽，但主要以享受過程為主，所以時間上大約以30-36分鐘為目標，他也給予參賽者一些建議：「到時比賽嘅時候可以跟住啲前面班人一齊行，始終可能風比較大少少，跟住一齊跑都會好啲，條路我覺得唔使太大擔心，因為始終條路比較闊啦，如果想enjoy比賽嘅路線嘅時候，不妨可以望咁多啲海邊望住跑，反而會更加開心。」他亦建議到尾段可以更大膽衝刺，因為到尾段可能有更多人打氣，氣氛也會更好速度上可以更快一點，而曉彤則建議：「三月尾大概都係少少熱同濕，加上頭段上橋會有少少暗上啦。所以建議朋友仔都係留前鬥後啦，過曬上斜去到平路有力嘅時候先加速，反而尾段翻嚟再加速會比較好嘅。」

今屆啟德飛步跑2026吸引了約4,300人報名參加，當中有超過20間跑會精英盡出參賽10公里挑戰組，知名跑會包括Running Man、南華、消防長跑隊、Kai Tak Runners等。另外亦設可一家大細參與的3公里繽紛組，參加者由最小6歲小朋友到最年長78歲老人家都可參加。

 

記者/攝影：魏國謙

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