世界桌球公開賽｜傅家俊轟4桿重Break闖16強 今晚將撼泰國「快槍手」塔猜亞

中國玉山舉行的世界桌球公開賽周三（18日）上演32強賽事，香港「一哥」傅家俊（Marco）延續強勢，全場轟出4桿「50+」，以5：3力克英格蘭球手馬丁奧當奴（Martin O‘Donnell），成功闖入16強。

狀態火熱的Marco今仗開局即展現強大火力，頭三局接連打出一Cue 74、87及75度，以（120：8、87：0、85：8） 輕鬆領先3：0。雖然奧當奴站穩陣腳後連追兩局（82：26、67：0），而傅家俊在第六局找回狀態，以75：0拿下一局，再於第八局轟出一Cue 99度「埋齋」，以105：19鎖定勝局，最後以局數5：3強勢晉級。同日，世界「一哥」卓林普（Judd Trump）與「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O‘Sullivan），分別以局數（5：2、5：0）順利過關。

晉級後的傅家俊將於今晚（19號）7時30分出戰16強，面對泰國「快槍手」塔猜亞（Thepchaiya Un-Nooh）。