PGA巡迴賽｜高球女神分享爆笑經歷：死忠粉絲多年風雨不改只留「這兩字」

被譽為「全球最性感高爾夫球手」的佩芝絲比拉娜（Paige Spiranac），近期在年度盛事PGA球員錦標賽（The Players Championship）舉行期間，於社交媒體上分享了一件令網民爆笑的趣事。這位坐擁逾千萬粉絲的頂級網紅透露，有一位死忠粉絲多年來風雨不改，在她的每一則帖文下都只會留下相同的兩個字：「Great cans」（俚語，意指傲人雙峰），這份驚人的「堅持」不僅沒有惹惱她，反而讓她覺得相當逗趣。

Paige 在社交平台 X（前身為 Twitter）上幽默地分享了這名粉絲瘋狂洗版留言的截圖，並寫道：「在這個充滿仇恨與絕望的世界裡，我知道他永遠都會在這裡提振我的精神。」她補充，無論她發佈的是高球教學、時尚穿搭還是生活日常，這名粉絲「多年來從未錯過任何一則帖文」。這則充滿高EQ與自嘲意味的帖文迅速爆紅，引來大批網民朝聖，紛紛笑稱：「如果這都不算承諾，甚麼才是」、「這傢伙的毅力絕對值得拿獎」。

雖然 Paige 現時主要以全職網紅及自家傳媒公司 Paige Co 創辦人的身份活躍於網絡，但她絕非只靠外表的「花瓶」。出生於體育世家的她擁有紮實的高球背景，大學時期曾協助聖地牙哥州立大學（SDSU）贏得隊史首座山區西部聯盟（Mountain West Conference）冠軍。2016年轉戰職業賽場後，她亦曾於仙人掌巡迴賽（Cactus Tour，美國女子高球發展級別賽事）奪得一座職業賽冠軍，實力不容小覷。

這次在 PGA 球員錦標賽期間，Paige 雖然未有以選手身份落場，但她憑藉這段輕鬆幽默的場外小插曲，成功搶佔了賽事期間的網絡流量。她將原本可能被視為網絡騷擾的留言，高明地化作與粉絲互動的笑料，證明了她不僅擁有球技與美貌，更具備頂級媒體人的公關手腕，持續用另一種方式在高球界發光發熱。