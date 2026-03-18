網球｜「網壇天后」舒拉寶娃現身奧斯卡派對 低胸晚裝艷壓群芳

前「世界第一」、俄羅斯網壇天后舒拉寶娃（Maria Sharapova）近日盛裝出席了在洛杉磯舉行的奧斯卡金像獎慶功派對，以一襲性感的低胸奶油色晚裝，再次成為全場焦點。

退役生活多姿多彩

現年38歲的舒拉寶娃，自2020年宣布掛拍退役後，便全情投入其多姿多彩的名人生活。在周日晚由《Vanity Fair》雜誌編輯Mark Guiducci主辦的奧斯卡慶功派對上，這位五個大滿貫得主與一眾荷里活巨星，如Olivia Rodrigo、Jane Fonda、Bella Hadid及Dua Lipa等同場，星光熠熠。

性感晚裝盡顯天后風采

舒拉寶娃當晚以一襲設計大膽的低胸奶油色晚裝亮相，盡顯其驕人身材及高貴氣質，艷壓群芳。這位昔日在球場上叱咤風雲的「網壇天后」，如今在名人場上同樣揮灑自如。

加州生活充實

在加州擁有物業的舒拉寶娃，近日的生活可謂相當充實。上周，她才剛現身印第安韋爾斯，觀看了BNP Paribas公開賽的女子準決賽。而在周日，當莎芭蘭卡（Aryna Sabalenka）在決賽中擊敗莉芭堅娜（Elena Rybakina）時，她則正在為奧斯卡派對作準備。此外，她亦抽空到Crypto.com Arena，觀看了洛杉磯湖人對陣丹佛金塊的NBA賽事，盡情享受其在「黃金州」的悠閒時光。