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邁阿密網賽｜黃澤林美國之旅曾創個人最高排名至120位 邁阿密補分失敗下回落至123位

即時體育
更新時間：17:42 2026-03-18 HKT
發佈時間：17:42 2026-03-18 HKT

香港網球一哥黃澤林（Coleman）的邁阿密之旅提早結束！在周二晚的ATP1000級的邁阿密公開賽的外圍賽次圈，跟世界排名63的首號外圍賽種籽、秘魯的貝斯（Mgnacio Buse）鬥足1小時46分鐘，世界排120的Coleman以2:6、6:3、3:6敗陣，無緣正賽，未能重溫去年同一個比賽首次殺入32強的美好時光。

黃澤林力戰下未能躋身邁阿密正賽。香港網總圖
黃澤林力戰下未能躋身邁阿密正賽。香港網總圖
邁阿密官網FB圖
邁阿密官網FB圖

去年Coleman以世界排名182獲邁阿密發出正賽「外卡」，由128強打起的他一路打出驚喜包括在64強以2:1爆大冷擊敗當時世界排名14的東道主球手舒爾頓（Ben Shelton)闖入32強；來到今屆，世界排120位的他從外圍賽打起，先在首圈以2:1反勝英國的賓寧頓鍾斯（Jack Pinnington Jones），到周二次圈對貝斯，港將同樣開局慢熱，先以2:6落後第一盤，第2盤雙方一直「保發」，Coleman在中段發力以6:3還以顏色，可惜決勝局未能乘勢力追，以3:6敗陣，在最新的世界排名，Coleman回落幾位至123位。

Coleman 日前到遇阿密時跟其他國家的球手們對練，包括世界排第6的澳洲一哥Alex de Minaur（左三）。Coleman IG圖
Coleman 日前到遇阿密時跟其他國家的球手們對練，包括世界排第6的澳洲一哥Alex de Minaur（左三）。Coleman IG圖

Coleman上月在香港戰敗台維斯盃後，即展開5站美洲之旅，包括在佛羅里達州、墨西哥、加州、多明尼加到今站邁阿密，最好成績是上月德拉海灘公開賽（ATP250）及多米尼加蓬塔卡納挑戰賽（175挑戰賽）的8強，世界排名曾於本周初去到個人新高的120位，但在邁阿密提早出局下，排名微跌至123位。。

記者：徐嘉華

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