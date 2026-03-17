德國乒壇驚爆重磅轉會 樊振東下季加盟杜塞爾多夫

德國乒乓球甲級聯賽（TTBL）將迎來史上最矚目的重磅轉會！TTBL於16號宣佈，中國乒壇「超重量級」巨星樊振東落實下賽季將由薩爾布呂肯（FC Saarbrücken-TT） 轉投聯賽衛冕冠軍杜塞爾多夫（Borussia Düsseldorf），換上紅色戰袍繼續其德國征途。據悉轉會原因於好友波爾（Timo Boll） 有關。

對於這次轉會，樊振東透過新聞稿感謝舊東家：「我衷心感謝薩爾布呂肯給予我這個難得的機會，這是我生涯中一段非常特別的篇章。」他續道：「杜塞爾多夫是歐洲乃至世界乒壇的勁旅，我與波爾的密切關係，驅使我迎接這個全新的挑戰。」同時舊東家亦在文中感激樊振東這年來的付出。

雖然樊振東與薩爾布呂肯的合作僅一年，但他已憑藉超凡實力在德國掀起前所未有的乒乓球熱潮，吸納了大量華人球迷關注TTBL賽事。據悉，這位奧運冠軍決定轉會的關鍵因素，正是與其好友、德國乒壇傳奇波爾的深厚情誼。

對於樊振東加入杜塞爾多夫，去年在該球會宣佈退役的波爾亦表示期待：「樊振東渴望在德甲聯賽效力，他早已憑藉個人魅力讓德甲享譽全球。加盟杜塞爾多夫是順理成章之舉，畢竟這裡才是乒乓球的心臟地帶。」