Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「世界最性感排球手」Kayla Simmons暢遊英倫 倫敦愛丁堡打卡曬靚相

即時體育
更新時間：15:38 2026-03-17 HKT
發佈時間：15:38 2026-03-17 HKT

曾被譽為「世界最性感排球手」的卡娜西蒙絲(Kayla Simmons)退役後充當網紅，近日飛越大西洋，展開了一趟英倫之旅。她在社交媒體上分享了多張在倫敦及愛丁堡觀光的照片，除了遊覽著名地標，更入鄉隨俗，親親蘇格蘭高地牛，盡情享受難得的假期。

暢遊倫敦地標建築


從Kayla分享的照片可見，她此行似乎非常享受英國難得的好天氣。在倫敦期間，她遊覽了多個標誌性建築，包括在倫敦塔橋（Tower Bridge）旁享用午餐，以及在大笨鐘（Big Ben）下留影。
結束倫敦的行程後，她轉往蘇格蘭首府愛丁堡，參觀了宏偉的愛丁堡城堡（Edinburgh Castle），並漫步於充滿歷史氣息的皇家一英里（Royal Mile）。她亦在當地品嚐了傳統的英式下午茶，體驗地道文化。
除了城市觀光，Kayla更走進了蘇格蘭的郊野，與當地特色的高地牛（highland cows）合照，展現其親近大自然的一面。她將這輯旅遊照片分享至Instagram，並配文寫道：「本週的風景。」

照片獲粉絲大讚

這輯充滿陽光氣息的旅遊照，隨即引來大批粉絲留言讚好。「多麼精彩的照片！」一位粉絲寫道。另一位則留言稱讚：「你太可愛了。」亦有不少粉絲稱讚她「總是那麼美麗」、「令人著迷」。
Kayla Simmons憑藉其驕人身材及陽光形象，在社交媒體上擁有極高人氣。早前，她便曾分享身穿黃色運動內衣及黑色緊身褲的性感照片，大曬其「S形」曲線，引發網民熱議。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
打擊亂過馬路 網民直擊葵芳「戰況」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照衝？｜Juicy叮
打擊亂過馬路 網民直擊葵芳「戰況」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照衝？｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
何伯擬認罪，何太則打算不認罪接受審訊。黃巧兒攝
01:17
何伯何太互毆案 何伯擬認罪5.6答辯 官稱大機會判監 何太擬不認罪明年2月審 申回內地居住遭拒
社會
6小時前
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
生活百科
20小時前
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
影視圈
2026-03-16 10:00 HKT
墮樓女生由救護車送院搶救。蔡楚輝攝
珍惜生命｜粉嶺16歲女學生校園墮樓 送院搶救
突發
5小時前
啟德居屋改建開放式廚房 恐涉3大風險「開門見洗手盆」犯風水大忌
啟德居屋改建開放式廚房 恐涉3大風險「開門見洗手盆」犯風水大忌
家居裝修
10小時前
星島申訴王|揭深圳私人影院 賣拍拖感覺 推戀愛套餐 ¥899「熱戀期」可接吻
04:18
星島申訴王 | 揭深圳私人影院賣拍拖感覺 戀愛套餐 ¥1199推情慾飛行棋
放蛇直擊
8小時前
預約家庭醫學門診全攻略！HA Go手機App 3步預約 網民熱議「時地人」4招增成功機率 （附預約教學）
預約家庭醫學門診全攻略！HA Go手機App 3步預約 網民熱議「時地人」4招增成功機率 （附預約教學）
生活百科
23小時前
前TVB上位小花11年婚姻亮紅燈？與老公合照絕跡晒母子合照洩心聲：只有我一個人在努力
前TVB上位小花11年婚姻亮紅燈？與老公合照絕跡晒母子合照洩心聲：只有我一個人在努力
影視圈
5小時前
滙豐戶口5月推新收費 櫃位入票及打簿要畀錢 設外幣現鈔存款費用 即睇邊類客可豁免
滙豐戶口5月推新收費 櫃位入票及打簿要畀錢 設外幣現鈔存款費用 即睇邊類客可豁免
投資理財
2026-03-16 15:40 HKT