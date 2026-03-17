「世界最性感排球手」Kayla Simmons暢遊英倫 倫敦愛丁堡打卡曬靚相

曾被譽為「世界最性感排球手」的卡娜西蒙絲(Kayla Simmons)退役後充當網紅，近日飛越大西洋，展開了一趟英倫之旅。她在社交媒體上分享了多張在倫敦及愛丁堡觀光的照片，除了遊覽著名地標，更入鄉隨俗，親親蘇格蘭高地牛，盡情享受難得的假期。

暢遊倫敦地標建築



從Kayla分享的照片可見，她此行似乎非常享受英國難得的好天氣。在倫敦期間，她遊覽了多個標誌性建築，包括在倫敦塔橋（Tower Bridge）旁享用午餐，以及在大笨鐘（Big Ben）下留影。

結束倫敦的行程後，她轉往蘇格蘭首府愛丁堡，參觀了宏偉的愛丁堡城堡（Edinburgh Castle），並漫步於充滿歷史氣息的皇家一英里（Royal Mile）。她亦在當地品嚐了傳統的英式下午茶，體驗地道文化。

除了城市觀光，Kayla更走進了蘇格蘭的郊野，與當地特色的高地牛（highland cows）合照，展現其親近大自然的一面。她將這輯旅遊照片分享至Instagram，並配文寫道：「本週的風景。」

照片獲粉絲大讚

這輯充滿陽光氣息的旅遊照，隨即引來大批粉絲留言讚好。「多麼精彩的照片！」一位粉絲寫道。另一位則留言稱讚：「你太可愛了。」亦有不少粉絲稱讚她「總是那麼美麗」、「令人著迷」。

Kayla Simmons憑藉其驕人身材及陽光形象，在社交媒體上擁有極高人氣。早前，她便曾分享身穿黃色運動內衣及黑色緊身褲的性感照片，大曬其「S形」曲線，引發網民熱議。