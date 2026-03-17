邁阿密網賽｜黃澤林福地上演逆轉騷 首圈外圍賽過關距主賽圈一步之遙

香港網球「一哥」黃澤林（Coleman）福地上演逆轉好戲！這名世界排名升至生涯新高120位的港將，周一（16日）出戰ATP 1000分邁阿密大師賽外圍賽男單首圈，力戰三盤下以5：7、7：6（4）、6：4反勝英國球手賓寧頓鍾斯（Jack Pinnington Jones） ，晉級次圈將與秘魯的貝斯（Ignacio Buse）爭奪主賽圈入場券。

去年歷史性闖進邁阿密大師賽32強的Coleman，今年重返這個成名地要從外圍賽打起。面對世界排名136位的賓寧頓鍾斯，黃澤林全場比賽黃澤林共轟出17球「Ace」。Coleman首盤第11局遭關鍵破發，先輸5：7。不過港將站穩陣腳後立即反撲，第二盤雙方拉鋸至決勝局，Coleman以7：4扳回一城。氣勢大振的黃澤林在決勝盤第三局率先破發，最終以6：4鎖定勝局，總盤數反勝對手2：1，順利進入外圍賽次圈，將硬撼世界排名63位的首號種子貝斯，爭奪主賽圈席位。