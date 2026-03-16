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中國香港傷殘人士體育協會年度頒獎 梁育榮湯雅婷獲年度最佳運動員

即時體育
更新時間：17:16 2026-03-16 HKT
發佈時間：17:16 2026-03-16 HKT

中國香港傷殘人士體育協會上周五舉行春節聯歡晚宴，席間頒發多個運動員獎項，表揚一眾殘疾運動員在過去一年的卓越表現。其中硬地滾球名將梁育榮與輪椅劍擊女將湯雅婷，雙雙榮膺全年度最佳男、女運動員，實至名歸。

殘奧「六朝元老」梁育榮，去年在賽場上持續交出亮麗成績表，更於全國運動會豪取雙金，今屆獲中國香港傷殘人士體育協會選為最佳男運動員。他同時入選傑出男運動員，與他一同獲獎的還包括羽毛球代表王鎮炎、輪椅劍擊的鄺遠興、草地滾球的唐蔚森及保齡球好手周培堅。女子組方面，奪得最佳女運動員的湯雅婷，近年於輪椅劍擊屢創佳績。同時她與硬地滾球的楊曉林、田徑任國芬、草地滾球陳月呂、游泳吳卓恩、乒乓球王愉程及保齡球劉曉真一同獲傑出女運動員，展現香港殘疾運動的百花齊放。  

當晚亦頒發傑出青少年運動員獎項，由田徑陳嘉華、輪椅劍擊陳㬢、游泳區樂詒、乒乓球彭穎加及保齡球洪家龍奪得。至於表揚非代表隊集訓隊成員積極追求的「曾子修紀念獎」，則由田徑廖卓霆及羽毛球張子暄獲得。

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