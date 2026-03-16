學界手球精英賽｜協恩女將絕殺封后 鄭天瑜最後100秒「破網」奠勝 心誠男隊相隔9年後再度封王

2025-2026年度全港學界精英手球比賽周日（15日）於馬鞍山體育館上演男女子組的決賽戲碼。女子組方面，協恩中學與博愛醫院陳楷紀念中學鬥到最後一刻，憑藉鄭天瑜攻入絕殺 一球，助球隊以12：11險勝，相隔2屆重奪后冠。男子組方面，前兩屆屈居亞軍的基督教香港信義會心誠中學，以22：11，勝順利天主教中學，相隔9屆再度封王。

協恩再與陳楷重逢，但後者表現脫胎換骨，這次成功進入決賽。協恩半場領先7：4。然而陳楷在下半場中段發揮凌厲後勁，進攻端連入三球扳平10：10。戰局其後進入白熱化。協恩球員鄭天瑜在最後100秒成為全場焦點，以一球「射穿大細龍門」奠定勝局，協助協恩以12：11險勝而回，隊中的梁華恩賽後獲選為最有價值球員。

男子組方面，過去兩屆屈居亞軍的心誠，今次沒有再讓勝利溜走。面對繼2010-11學年後再闖決賽的順利天主教中學，上半場領先10：4。下半場順天雖然嘗試力挽狂瀾，但心誠球員依然手感火熱，最終以22：11大勝對手，繼2016-17學年後再度封王，一吐9年烏氣。