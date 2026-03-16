Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

學界手球精英賽｜協恩女將絕殺封后 鄭天瑜最後100秒「破網」奠勝 心誠男隊相隔9年後再度封王

即時體育
更新時間：15:22 2026-03-16 HKT
發佈時間：15:22 2026-03-16 HKT

2025-2026年度全港學界精英手球比賽周日（15日）於馬鞍山體育館上演男女子組的決賽戲碼。女子組方面，協恩中學與博愛醫院陳楷紀念中學鬥到最後一刻，憑藉鄭天瑜攻入絕殺 一球，助球隊以12：11險勝，相隔2屆重奪后冠。男子組方面，前兩屆屈居亞軍的基督教香港信義會心誠中學，以22：11，勝順利天主教中學，相隔9屆再度封王。

協恩再與陳楷重逢，但後者表現脫胎換骨，這次成功進入決賽。協恩半場領先7：4。然而陳楷在下半場中段發揮凌厲後勁，進攻端連入三球扳平10：10。戰局其後進入白熱化。協恩球員鄭天瑜在最後100秒成為全場焦點，以一球「射穿大細龍門」奠定勝局，協助協恩以12：11險勝而回，隊中的梁華恩賽後獲選為最有價值球員。

男子組方面，過去兩屆屈居亞軍的心誠，今次沒有再讓勝利溜走。面對繼2010-11學年後再闖決賽的順利天主教中學，上半場領先10：4。下半場順天雖然嘗試力挽狂瀾，但心誠球員依然手感火熱，最終以22：11大勝對手，繼2016-17學年後再度封王，一吐9年烏氣。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大
保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大
即時中國
22小時前
九龍灣私家車剷行人路釀9傷 女乘客抛出車外昏迷 75歲男司機涉危駕被捕
00:30
九龍灣私家車剷行人路釀9傷 女乘客抛出車外昏迷 75歲男司機涉危駕被捕
突發
25分鐘前
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
飲食
2026-03-15 15:31 HKT
消委會枕頭︱13款枕頭測試 3款記憶棉枕獲最高總評4.5星 $499國產貨媲美$1428丹麥貨
01:23
消委會枕頭︱13款枕頭測試 3款記憶棉枕獲最高總評4.5星 $499國產貨媲美$1428丹麥貨
社會
6小時前
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-15 12:59 HKT
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
飲食
22小時前
跌八達通慘遭盜用 兩日狂嘟9次汽水機 網民憑一交易鎖定賊人消費地點兼身份｜Juicy叮
跌八達通慘遭盜用 兩日狂嘟9次汽水機 網民憑一交易鎖定賊人消費地點兼身份｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
氫能週五月登場 署長：香港要做「示範基地」連通內地與國際 推安全監管、綠氫認證與產業落地
社會資訊
8小時前
伊朗局勢 | 特朗普：或推遲與習近平峰會 警告北約盟國要協助打通霍峽
01:22
伊朗局勢 | 特朗普指盼中方協助開放霍爾木茲海峽 外交部：再次呼籲各方立即停火
大國外交
7小時前
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
影視圈
6小時前