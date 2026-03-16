大專陸運會｜共產生五項大會紀錄 葉景維獲MVP大獎

一年一度的大專周年陸運會周日在聯校運動場完成，2天比賽共產生5項大會紀錄，包括周日進行的男、女子4x100米接力賽，焦點賽事男、女子100米決賽分別由理大的葉景維及教大的梁筠宜以10秒64及12秒正奪冠，前者憑去年11月全運會破香港飛人紀錄（10秒27）可以說穩奪亞運資格，筠宜在周日早上大專100米初賽跑11秒87，暫列香港女子組排名第2，可望再獲亞運資格。

男子100米跑決賽，葉景維（中）在尾段收步下奪冠，右為亞軍陳一樂。徐嘉華攝

理大的葉景維（中）及中大的陳一樂（右）在百米飛人決賽鬥得激烈。徐嘉華攝

女子100米跑決賽，教大的梁筠宜（右）奪冠，中大庾沛怡（左）奪亞。徐嘉華攝

女子百米飛人決賽，梁筠宜（右三)奪冠，在一日前在200米打破塵封13年的大會紀錄的邱蒨庭（右一）在100米跑得第4名。徐嘉華攝

香港田總已定出5月初的香港錦標賽後截亞運標，今站大專田徑賽有不少選手衝著爭亞運資格去比，包括去年大專陸運會傷癒復出的梁筠宜，她也說滿意今日表現：「一年前大專賽復出，今年奪100米冠軍，特別今晨初賽跑11秒87這時間都滿意，最緊要腳傷已痊癒，未來3場比賽（包括下周系列賽三、4月系列賽四及5月香港錦標賽）最想跑到自己PB（2023年的11秒69），爭取亞運100米個人項目。」

梁筠宜取得女子飛人冠軍。徐嘉華攝

女子100米跑的亞軍及季軍同是中大學生的庾沛怡（12秒10）及羅芷元（12秒17），香港大學醫科生白凱文先在一日前的100米欄以14秒27奪冠，周日在腳傷未完全康復下在100米以12秒37第6名完成。

理大的葉景維表示香港有不少短跑男選手有力挑戰香港紀錄。徐嘉華攝

「百米飛人」紀錄保持者葉景維：預計港績很快會有人破

憑100米（10秒64）及200米冠軍（21秒15）取得「MVP」的葉景維是理大物理治療系3年級生，他周日在男子100米決賽尾段「收步」下奪冠，他說：「這兩天大專的狀態麻麻，不太「撻得著」，對於亞運，不會急著要再破港績，先練好，因為底不是打得幾好，穩定性及比賽經驗都未是去到好好，心態亦未去到好成熟的階段及狀態，要靠今季跑多點比賽，再在訓練上改善。」這槍也是葉景維自去年11月粵港澳全運會以10秒27刷新香港「飛人」紀錄後的第一個比賽，他認為現有的香港男子短跑手都有能力破到香港紀錄，預計自己的港績不會維持太久。

5項大會紀錄中包括3項接力賽，有男子4x100米接力賽的40秒70（功臣包括陳一樂、陳庭方、李敬謙及黃珀恆（舊紀錄是去年的40秒85）、中大女子4x100米接力賽的47秒13（功臣包括庾沛怡、羅芷元、李巧怡及李穎瑤）（舊紀錄是2021年的47秒48）、港大女子4x400米接力賽的3分55秒89（功臣包括馬穎雯、徐穎恩、鄒子蕎及郭曉恩）（舊紀錄是4分01秒54），個人項目有理大邱蒨庭的女子200米跑（24秒71）以及理大楊天朗的男子三級跳（14米81），邱蒨庭的紀錄是打破了塵封了13年、由前女飛人方綺蓓做出的24秒83，而楊天朗的三級跳是打破10年前由周程宇所做的14米63。

總冠軍香港大學。徐嘉華攝

總亞軍中大。徐嘉華攝

總季軍理大。徐嘉華攝

總成績方面，香港大學奪全場總冠軍（280分），亞、季軍分別是中大（271分）及理大（213分）。

其他成績包括：

香港400米紀錄保持者陳俊浩以48秒06輕鬆奪冠。徐嘉華攝

中大的陳馳駿以2米01奪冠。徐嘉華攝

女子400米決賽，港大的馬穎雯（前）以57秒24奪冠，隊友徐穎恩以58秒36奪亞。徐嘉華攝

記者/攝影：徐嘉華