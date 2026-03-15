Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

空手道｜劉慕裳K1羅馬站再挫宿敵 豪取國際賽八連霸

即時體育
更新時間：20:26 2026-03-15 HKT
發佈時間：20:26 2026-03-15 HKT

繼一月的第一站WKF K1超級聯賽後，空手道「形」世界一姐劉慕裳（Grace）周日在第2站羅馬的決賽，同樣對「世二」的日本選手尾野真步，港將跟一月時一樣以不失一分之姿以7:0零封對手奪冠，這是兩人在過去一年的8項決賽碰頭，Grace全部獲勝，以不敗身取得國際賽「八連霸」。

去年首次成為年終總排名總冠軍及世界冠軍的Grace，今季開始可以穿著「金邊袍」比賽，這似乎沒給予港將任何壓力，表現越戰越勇。在今仗羅馬站，她在小組賽先後擊敗同組意大利的Carola Casale、葡萄牙的Natacha Fernandes及加拿大的Claudia Laos-Loo，以小組首名躋身8強。

在8強戰對東道主、世界排名32的Elena Roversi，Grace手下不留情地以7:0大勝對手，入4強對世界排名第7的日本選手Kiri Mishima。港將這關驚險，以4:3僅勝殺入決賽，將再對「宿敵」尾野真步，後者在淘汰賽曾擊敗日本及西班牙選手。

經過一晚休息後，Grace在決賽跟尾野一樣，同樣使出「北谷屋良公相君」，裁判一致判Grace勝出，獲得清一色7:0的比分奪得冠軍；這是兩人近一年來連續第8站決賽碰頭，勝方都是Grace，這8場勝仗包括一站世錦賽（11月）、一站亞錦賽（5月）、一站世大運（7月）以及5站K1 WKF超級聯賽的勝仗，氣勢一時無兩，對今年9月的愛知-名古屋亞運會打下強心針。

記者：徐嘉華

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
警員在單位調查墮樓原因。楊偉亨攝
00:54
荃灣恆麗園2歲男童墮樓亡 客廳沒裝窗花 父母涉疏忽照顧兒童被捕
突發
9小時前
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
飲食
6小時前
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
生活百科
2026-03-14 11:15 HKT
「泰國旅行團」逼爆紅磡觀音廟 集體向「馬路」參拜？背後原因超意外 網民熱議：「拜神經濟」成新出路？｜Juicy叮
「泰國旅行團」逼爆紅磡觀音廟 集體向「馬路」參拜？背後原因超意外 網民熱議：「拜神經濟」成新出路？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
搭飛機式享受 巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 搭飛機式享受 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-14 15:43 HKT
深圳新商場國貿SPRING 5.1開幕！盒馬超市平價副線「超盒算NB」進駐 鄰近地鐵/高鐵站
深圳新商場國貿SPRING 5.1開幕！盒馬超市平價副線「超盒算NB」進駐 鄰近地鐵/高鐵站
旅遊
11小時前
徐子淇超短裙晒白滑長腿「整個人發光」 一舉動揭超親民 親自打理生意近況曝光
徐子淇超短裙晒白滑長腿「整個人發光」 一舉動揭超親民 親自打理生意近況曝光
影視圈
9小時前
視帝教授老婆出席學術會議盡展學者風範 博士級履歷大起底 11歲已被老公睇中曾入行發展
視帝教授老婆出席學術會議盡展學者風範 博士級履歷大起底 11歲已被老公睇中曾入行發展
影視圈
11小時前
紙巾抹眼鏡不會刮花？洗潔精恐損鏡片變矇 專家拆解洗眼鏡謬誤+1分鐘正確清洗技巧
紙巾抹眼鏡不會刮花？洗潔精恐損鏡片變矇 專家拆解洗眼鏡謬誤+1分鐘正確清洗技巧
食用安全
11小時前
康子妮林曉峰離婚4年關係有轉變 自揭甘為前夫做呢一事 轉戰保險成COT超級會員年薪近300萬
康子妮林曉峰離婚4年關係有轉變 自揭甘為前夫做呢一事 轉戰保險成COT超級會員年薪近300萬
影視圈
10小時前