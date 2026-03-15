空手道｜劉慕裳K1羅馬站再挫宿敵 豪取國際賽八連霸

繼一月的第一站WKF K1超級聯賽後，空手道「形」世界一姐劉慕裳（Grace）周日在第2站羅馬的決賽，同樣對「世二」的日本選手尾野真步，港將跟一月時一樣以不失一分之姿以7:0零封對手奪冠，這是兩人在過去一年的8項決賽碰頭，Grace全部獲勝，以不敗之身取得國際賽「八連霸」。

去年首次成為年終總排名總冠軍及世界冠軍的Grace，今季開始可以穿著「金邊袍」比賽，這似乎沒給予港將任何壓力，表現越戰越勇。在今仗羅馬站，她在小組賽先後擊敗同組意大利的Carola Casale、葡萄牙的Natacha Fernandes及加拿大的Claudia Laos-Loo，以小組首名躋身8強。

在8強戰對東道主、世界排名32的Elena Roversi，Grace手下不留情地以7:0大勝對手，入4強對世界排名第7的日本選手Kiri Mishima。港將這關過得驚險，以4:3僅勝殺入決賽，將再對「宿敵」尾野真步，後者在淘汰賽曾擊敗日本及西班牙選手。

經過一晚休息後，Grace在決賽跟尾野一樣，同樣使出「北谷屋良公相君」，裁判一致判Grace勝出，獲得清一色7:0的比分奪得冠軍；這是兩人近一年來連續第8站決賽碰頭，勝方都是Grace，這8場勝仗包括一站世錦賽（11月）、一站亞錦賽（5月）、一站世大運（7月）以及5站K1 WKF超級聯賽的勝仗，氣勢一時無兩，對今年9月的愛知-名古屋亞運會打下強心針。

記者：徐嘉華