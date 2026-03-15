F1中國站│卡美安東尼利首奪冠 成史上第2年輕分站冠軍 平治再包辦頭2位

一級方程式(F1)中國大獎賽今午(15日)在上海國際賽車場舉行，平治車隊繼首站澳洲站後再次包辦冠、亞軍，今次由卡美安東尼利奪冠，贏得個人首個F1分站冠軍，而上站冠軍佐治羅素得第2，法拉利的咸美頓取得季軍，隊友陸克萊第4。而19歲202日的安東尼利成為F1史上第2年輕取得分站冠軍的車手，僅次於韋斯塔潘。

卡美安東尼利首奪冠，成史上第2年輕分站冠軍。法新社

法拉利雙雄起步快。新華社

法拉利雙雄起步快

今站平治兩位車手排頭2位起步；法拉利雙雄就第2排出發，麥拿倫的羅利斯和皮亞斯利排5、6位。然而兩架麥拿倫戰車因為故障，未出現在起步格，加上奧迪車隊的波度尼圖和威廉斯的艾邦，4人未開賽已退賽。當5盞紅燈熄滅，法拉利雙雄起步出色，咸美頓領跑入第一灣，桿位發車的卡美安東尼利頂住陸克萊緊接入灣，羅素就跌落第4。安東尼利首圈已越過咸美頓上首位，之後全程領放。

卡美安東尼利一放絕塵。法新社

卡美安東尼利一放絕塵

第10圈阿士東馬田的史杜爾將戰車放在賽道上退賽，安全車出動，令比賽再次變得緊湊。安全車於第13圈離開賽場，安東尼利繼續在前面走甩，羅素就和法拉利兩車手鬥法，前者於第29圈超過陸克萊後就一直守住第2位，咸美頓及陸克萊其後互相爬頭較量，成為賽事中後段的亮點。安東尼利最終率先完成56圈賽事，隊友羅素慢9秒多得第2名，兩人與首站澳洲站互換位置。

法拉利雙雄尾段互鬥。法新社

法拉利雙雄尾段互鬥成焦點

而咸美頓就第3名衝線，隊友陸克萊得第4，兩人與上站的排名同樣互換。第5名是哈斯車隊的比亞文，阿爾派車手加斯利得第6名。卡美安東尼利取得個人首個F1分站冠軍，同時他以19歲202日之齡成為F1史上第二年輕收錄分站冠軍的車手，僅次於紅牛車手韋斯塔潘，後者2016年西班牙站以18歲228日之齡奪冠。