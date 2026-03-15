2026運動醫學高峰會｜精英運動員齊讚好 奧運奬牌泳后何詩蓓：我的成績都是多得醫學團隊的幫助，

香港體院學院與香港醫學專科學院（醫專）周六在體院聯合舉辦運動醫學高峰會，會上探討成立「運動醫學」專科，醫專將於今年內推出一個30小時的證書課程，為醫護及體育專業人員提供全面培訓，受惠者包括精英運動員，體院院長蔡玉坤（Tony）表示：「我們最怕養兵千日，但臨門一腳受傷，未來若發展運動醫學，精英運動員可藉這方面的專家做好預防及治療，加快康復過程，有助比賽發揮，對提升運動成績有好大幫助。」

周六的運動醫學高峰會吸引本地及海外專家、醫護專業人員以及本港精英運動員參加。徐嘉華攝

徐嘉華攝

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體院院長蔡玉坤（中）認為今日峰會及醫專成立運動醫學證書課程，對推動成立運動醫學專科邁出一大步。徐嘉華攝

周六出席峰會的包括本地及海外專家、醫護專業人員以及本港精英運動員，包括身在海外訓練的奧運獎牌得主何詩蓓（Siobhan），她透過錄像表達對「運動醫學」專科的需求及幫助。她說：「作為一位全職運動員，我得到的成績都多得背後一眾醫學團隊的幫助，包括物理治療師、運動心理學家及營養師。」

下周將參加國內的中國游泳公開賽的何詩蓓透過錄影對運動醫學專科的支持。徐嘉華攝

Siobhan續稱：「我知道醫專將推出證書課程，相信這是向前邁進的重要一步，我相信這個專科有助我們在比賽場上的表現及發揮，希望未來能跟運動醫學的專業人員合作，令香港的體育發展趨向更美好的將來。」

醫專主席李錦滔教練認為運動醫學不但在精英運動表現愈趨重要，同時亦在疾病預防、復康以及推廣健康生活方式方面發揮重要作用。徐嘉華攝

體院主席鄧竟成認為推動運動醫學發展能進一步保障運動員的健康，亦可啟發新一代投身此重要專業範疇。徐嘉華攝

文體旅副局長劉震亦出席峰會。徐嘉華攝

三位精英運動員包括巴黎殘奧輪椅羽毛球銀牌得主陳浩源（右二起)、粵港澳全運會3金得主李思穎及上月冬奧短道速滑1500米第7名的林靜欣在台上分享心得。徐嘉華攝

峰會的開幕典禮由文體局副局長劉震、基層醫療健康專員彭飛舟醫生、醫專主席李錦滔教練及體院主席鄧竟成擔任主禮嘉賓外，還有3位精英運動員包括巴黎殘奧輪椅羽毛球銀牌得主陳浩源、粵港澳全運會單車3金得主李思穎及歷史性奪冬奧短道速滑1500米第7名的林靜欣表達對成立「運動醫學」的支持。

香港游泳代表譚凱琳（右）在研討會開幕禮任司儀，旁為陳浩源。徐嘉華攝

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陳浩源（右）本月底跟體院完約，正式退出精英運動員行列，旁為體院院長蔡玉坤。徐嘉華攝

陳浩源：運動醫學可普及化 年長市民也可受惠

現為世界羽聯（BWF）殘疾運動員委員會主席及世界羽聯理事會理事的浩源是巴黎殘奧輪椅羽毛球銀牌得主，他認為「運動醫學」專科更可惠及普羅大眾：「運動醫學其實可以普及化，現在未必好多人感受到運動醫學如何運作，可能只覺得是精英運動員才有的福利，其實透過醫專的專業發展，普眾市民都可以受惠，譬如老人家時常覺得自己因年紀大做不到運動，但我們殘疾人士都是坐著做運動，我們可以，他們都可以，只要有專家幫忙，年長人士也可以放心做運動。」

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李思穎在台上分享對運動醫學的重要性。徐嘉華攝

李思穎：有運動醫學監控 令自己更安心投入訓練

李思穎去年11月在粵港澳全運會一人擸走3面金牌，本月初的珀斯世界盃場地單車賽，亦個人首度奪得2面銅牌，她認為有運動醫學的幫助及監控有助她更安心投入訓練，避免因過度訓練而造成傷患，令她更有信心在比賽中發揮。

林靜欣的右腳要戴上護套。徐嘉華攝

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林靜欣多謝容樹恒醫生（右二)在米蘭冬奧賽後即時幫她診斷傷患。徐嘉華攝

冬奧速滑創歷史 林靜欣：若更早發現傷患 可能冬奧會發揮更好

上月在米蘭冬奧歷史性奪得短道速滑女子1500米第7名的林靜欣，峰會這天右腳要戴上護套，原來冬奧前已出現小腿腓骨出現壓力性骨折以及筋膜撕裂，現要等筋膜慢慢癒合。她不忘多謝今日亦有出席峰會的著名骨科專科醫生容樹恒教授，她說：「我在冬奧比完1500米後，容醫生見我行路一拐拐的，他當時幫我看我的腳，已猜測到我的問題，叫我回香港照MRI，證實了問題後就即時進行康復療程；如果更早發我這傷，可能及早治療，對冬奧發揮會更好，所以覺得運動醫學對我們預防及治療都幫助好大。」

體院及醫專於2024年11月簽署合作備忘錄，今次峰會走出一大步，主要目的是推廣運動醫學在醫護界的廣泛應用，提升醫護業界對這門專科的認識。

Tony 認為體院在這項目上擔當一個𨍭助角色，無論是體院內的醫療團隊還是22個體院精英A級項目的運動員們都可以在醫專設計課程上甚或日後的實習上給予第一身意見，令到這專科的方向更實用，未來亦歡迎運動醫學的「學生」到體院實習。

記者/攝影：徐嘉華