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空手道｜劉慕裳周日羅馬超聯決賽 力保一年來「不敗身」

即時體育
更新時間：19:28 2026-03-14 HKT
發佈時間：19:28 2026-03-14 HKT

應屆世界冠軍兼「世一」劉慕裳（Grace）周六凌晨在羅馬的第二站WKF 超級聯賽女子「形」繼續展現強勢，她在小組及淘汰賽未逢敵手，繼一月賽站後再次躋身周日決賽，對手亦是「世二」的日本老對手尾野真步，力保近一年跟對方近6次比賽不敗之身，爭取「七連霸」。

穿上金邊袍的Grace繼一月第一站超聯後，周六躋身在羅馬第二站決賽。WKF fb 圖
穿上金邊袍的Grace繼一月第一站超聯後，周六躋身在羅馬第二站決賽。WKF fb 圖

去年首次成為年終總排名總冠軍及世界冠軍的Grace，今季開始可以穿著「金邊袍」比賽，這似乎沒給予港將任何壓力，表現越戰越勇，在今仗羅馬站，她在小組賽先後擊敗同組意大利的Carola Casale、葡萄牙的Natacha Fernandes及加拿大的Claudia Laos-Loo，以小組首名躋身8強。

WKF fb 圖
WKF fb 圖
日本的尾野真步，近一年未贏過Grace。WKF fb 圖
日本的尾野真步，近一年未贏過Grace。WKF fb 圖

在8強戰對東道主、世界排名32的Elena Roversi，Grace手下不留情地以7:0大勝對手入4強對世界排名第7的日本選手Kiri Mishima，港將過關驚除，以4:3僅勝入決賽，將再對「宿敵」尾野真步，後者在淘汰賽曾擊敗日本及西班牙選手。

對於今年開始穿上「恨」了多年的「金邊袍」，Grace說：「我以為著上金邊袍以及首次以世界冠軍之名出賽會好大壓力，但反而新賽例幫我一把，令到我將集中力放在表現上面。」WKF今季開始採新賽例，在男、女子「形」方面，裁判不再顯示分數，改以舉旗投票多寡決定勝負，被DQ的部份包括做出持續且明顯的重複性動作如跺腳、拍胸、揮臂或不當的呼氣動作等。

記者：徐嘉華

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