場地單車｜香港站世界盃場地單車賽 門票本月23號率先開賣

繼2024年後，香港將於下月17至19日在香港單車館第6次舉辦UCI世界盃場地單車賽，上周剛在澳洲珀斯第一站奪得1銀2銅的獎牌功臣包括「小女車神」李思穎（Ceci）及男子團體追逐賽部份成員周六出席記者會表示期望在主場觀眾打氣下爭取最佳發揮，這之前，他們將參加本月25至31日菲律賓的亞洲場地單車錦標賽，總教練達海飛（Herve）表示目標是10面獎牌，而且金牌越多越好。

本月亞錦賽被寄予厚望 李思穎：希望取得更多「金色」獎牌

無論是香港站的世界盃還是本月底的亞錦賽，都是一眾亞洲車手在今年9月愛知名古屋亞運前的最佳跟亞洲車手「測試水溫」的機會，上周首次奪「世界盃」2面銅牌（全能賽、淘汰賽）的Ceci說：「今次『世界盃』第一次奪得獎牌都叫做一個實力的『小小的證明』，而我在上屆亞錦賽第一次取得成年組金牌（捕捉賽），今屆亞錦希望拿到更多『金色』的獎牌。」

伍柏亨（左）等了十年，終如願參加世界盃賽事。徐嘉華攝

李思穎（左）及梁穎儀（右）在本月初珀斯世界盃合作麥迪遜賽，終得第四名，穎儀認為在衝分的時間控制上有待改善。徐嘉華攝

至於下月香港站世界盃，大會預計約有來自40個國家/地區約400位車手參賽，競爭比珀斯站大很多，在珀斯站奪2面銅牌（全能賽、淘汰賽）的Ceci坦言會以「追趕對方」的姿態「發揮到訓練水平」。

徐嘉華攝

總教練達海飛表示：「在亞錦賽，我們需要更多金牌（上屆港隊奪1金3銀2銅），這畢竟是亞運前最後一個亞洲選手比拼的比賽，亦是年底展開的洛杉磯奧運前的亞錦賽，所以我們需要去表現港隊實力。」

徐嘉華攝

四位珀斯世界盃銀牌功臣，左起曹棨光、朱浚瑋、伍柏亨及馬繹斐。徐嘉華攝

伍柏亨等了10年 終如願在香港參加世界盃

在珀斯世界盃首奪男子團體追逐賽銀牌（在首圈踩過4分03秒474）的部份功臣包括伍柏亨、曹棨光、朱浚瑋及馬繹斐也出席記者會，珀斯的27歲的伍柏亨第一次參加世界盃，原來10年前是他第一次入場觀看世界盃，沒想到10年後有機會參賽，他說：「2016年香港辦世界盃，我第一次入場睇比賽，仍在『明日之星』訓練中，當時男子團體追逐賽的成員是梁俊榮、繆正賢、梁嘉儒及張敬樂（其中3人已先後退役），今次相隔10年能以車手身份在香港參加世界盃是一件好榮幸的事，尤其珀斯跟繆正賢一齊踩這個項目，是好榮幸的事。」

談到香港站世界盃最想做到的成績，曹棨光表示希望主項的男子團體追逐賽能踩入4分內。

短組的杜綽熙及楊礎搖，在本月初世界盃獲益良多。徐嘉華攝

「短組」可望爭上亞錦賽獎台

「短組」方面，香港只派出2位車手出戰珀斯站包括杜棹熙及楊礎搖，2人都獲益良多，礎搖在女子爭先賽首圈勝中華台北車手，只可惜在次圈遇上巴黎奧運銀牌得主、德國的費德列治（Lea Sophie Friedrich）（她是珀斯站銅牌得主），無緣更進一步，她說：「今次在戰術上做到想做的，只是對手是奧運銀牌，實力上有差距，但好處是可以放開去踩，告訴世界各地選手：『我們香港車手都可以踩得到以及識踩的』，希望無論是月底亞錦賽還是下月世界盃，都希望在爭先賽的200米資格賽踩入11秒內。」

杜棹熙也在男子爭先賽的資格賽（200米計時）以10秒196躋身主賽圈首圈，可惜不敵中立國車手Nikita Kalachnik，他說：「總結爭先賽及凱林賽，我都滿意自己表現，在爭先賽200米的時間未是踩得好好，未展現到自己真實的能力，凱林賽在準決賽踩得有點急進，在前面用得太多力，後段氣力不繼，本有機會入到頭1-6名的決賽。」棹熙及礎搖都期望在亞錦賽對主辦地菲律賓賽場零資訊下，期望爭取頭4名甚至上到獎台。

值得一提，香港今次是第6次主辦世界盃（之前曾改名為「國家盃」）（2015/16 、2018/19、2019/20、2021、2024），今屆的香港站門票$50至$200元將於本月23日開始在城市售票網（www.urbtix.hk)有售。

除今屆外，香港亦奪得2027年的世界盃主辦權，屆時將納入為2028洛杉磯奧運會的UCI計分賽之一。

記者：徐嘉華