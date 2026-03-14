學界田徑│余振強紀念中學首奪男團總冠軍 拔萃女書院成功衛冕

「2025-2026年度全港學界精英田徑(團體)比賽」周四(12日)在灣仔運動場圓滿結束，余振強紀念中學以總分109分，14分之差力壓拔萃男書院封王，首次贏得男子團體冠軍。女子組方面，拔萃女書院就以154.5分再度奪冠。

余振強紀念中學首奪男團總冠軍

周四決賽日，余振強紀念中學在田項和徑項都有不俗發揮，先在標槍藉簡柏翹於決賽中以60米79奪冠，之後又在4x400米接力奪得亞軍，4x100米接力則獲得第4名，最終取得總分109分，首度獲男子組團體總冠軍頭銜，打破男拔萃的四連霸局面。至於拔萃男書院於4x100米接力因失誤未能晉級決賽，失去不少分數，只能以95分取得第2名。第3名是旅港開平商會中學。

余振強紀念中學首奪田徑男團總冠軍。余振強紀念中學FB圖片

拔萃女書院壓倒性姿態衛冕

女子組方面，拔萃女書院在多項比賽都有出色表現，包括跳高、標槍、400米、110米欄等，之後又在4x400米接力得亞軍，4x100米接力更勇奪冠軍，以總成績154.5分封后，以壓倒性的優勢成功衛冕。協恩中學以117分奪得亞軍，德望學校就以115.5分得第3名。