網球│黃澤林蓬塔卡納挑戰賽8強止步 苦戰2.5小時反負1:2飲恨出局

香港網球一哥黃澤林（Coleman）周五(13日)出戰多明尼加蓬塔卡納挑戰賽男單8強，對戰世界排名97位的布洛克(Alexander Blockx)，在先贏一盤6:4下，連輸5:7、3:6，苦戰2小時30分後飲恨出局，無緣4強。

領先下倒輸1:2 無緣4強

世界排名123位的Coleman，今場面對高26位、20歲比利時球手布洛克，首盤先在第3局打破後者的發球局，並順利保持優勢，贏6:4取得好開始。第2盤，兩人一直保持發球局，當黃澤林落後5:6時，他在第12局未能守住關鍵一局，輸5:7，需要打第3盤分勝負。決勝盤，雙方初段一直緊咬，但Coleman在第第6局被打破發球局，之後力追未能成功，再輸3:6，苦戰2小時31分鐘後盤數倒輸1:2，未能躋身4強。

香港網球「一哥」黃澤林不敵布洛克，無緣4強。HKCTA圖片

香港網球「一哥」黃澤林不敵布洛克，無緣4強。HKCTA圖片

黃澤林下周出戰邁阿密大師賽。HKCTA圖片

下周出戰邁阿密大師賽

完成多明尼加蓬塔卡納挑戰賽後，黃澤林下周將會出戰ATP1000級別的邁阿密大師賽。Coleman上年在此賽打出驚喜，歷史性闖入32強，刷新港將於大師賽最佳成績。