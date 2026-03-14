網球│黃澤林蓬塔卡納挑戰賽8強止步 苦戰2.5小時反負1:2飲恨出局
更新時間：14:10 2026-03-14 HKT
發佈時間：14:10 2026-03-14 HKT
發佈時間：14:10 2026-03-14 HKT
香港網球一哥黃澤林（Coleman）周五(13日)出戰多明尼加蓬塔卡納挑戰賽男單8強，對戰世界排名97位的布洛克(Alexander Blockx)，在先贏一盤6:4下，連輸5:7、3:6，苦戰2小時30分後飲恨出局，無緣4強。
領先下倒輸1:2 無緣4強
世界排名123位的Coleman，今場面對高26位、20歲比利時球手布洛克，首盤先在第3局打破後者的發球局，並順利保持優勢，贏6:4取得好開始。第2盤，兩人一直保持發球局，當黃澤林落後5:6時，他在第12局未能守住關鍵一局，輸5:7，需要打第3盤分勝負。決勝盤，雙方初段一直緊咬，但Coleman在第第6局被打破發球局，之後力追未能成功，再輸3:6，苦戰2小時31分鐘後盤數倒輸1:2，未能躋身4強。
下周出戰邁阿密大師賽
完成多明尼加蓬塔卡納挑戰賽後，黃澤林下周將會出戰ATP1000級別的邁阿密大師賽。Coleman上年在此賽打出驚喜，歷史性闖入32強，刷新港將於大師賽最佳成績。
最Hit
鄭少秋疑因喪女神隱3年 珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人 粉絲心酸：邊看邊落淚
2026-03-13 15:00 HKT