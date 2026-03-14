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國際組織積極推廣鋼管舞 港將國際賽屢創佳績

即時體育
更新時間：07:00 2026-03-14 HKT
發佈時間：07:00 2026-03-14 HKT

隨着2024年巴黎奧運新增霹靂舞項目，鋼管舞愛好者對進軍奧運的期盼亦日漸高漲。事實上，這項運動邁向國際體育舞台之路早已展開，世界各地已有專業性的國際比賽。

鋼管舞在2017年獲國際單項運動總會聯合會（GAISF）認證，授予「觀察員地位」，意味著它被承認為一項體育運動。然而與一般體育運動不同，鋼管舞比賽風格極為多元，難有統一評分標準，但不過評分準則大致圍繞技巧、難度、執行度、創意、舞台效果等元素，但比重因風格而異：運動型着重技巧難度；Exotic重視個人魅力；戲劇類則看重故事表達。

去年Vicki在摩洛哥獲得國際級比賽Pole Theater戲劇類專業組冠軍，成為專業組全場唯一的亞洲得獎者。而Rebecca前年亦在高手林立的希臘Exotic Generation中，獲得第3名。近年香港鋼管舞水平顯著躍升，但Miu坦言與俄羅斯等早已發展的地區相比，香港仍有距離：「外國有一套好成熟的（訓練）系統，香港暫時仲係偏向興趣班多，但隨著大眾思想越來越開放，我覺得呢個運動未來潛力好大。」

記者、攝影：廖偉業

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