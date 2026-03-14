鋼管舞少布有原因 漂亮背後的安全密碼

工作室裡瀰漫著止滑鎂粉與汗水的氣味，上堂前導師千叮萬囑要穿著短衣短運動褲，但一群初學者眼神裡寫滿了不安，非如此「赤誠」不可嗎？性感的舞裝，帶來賣弄色情的負面標籤，但Vicki拆解原來有安全考量。

「幾乎每個初學者第一堂課都會因為沒自信，不敢穿得太少。」導師Vicki觀察道。然而，當她們渴望在鋼管上做出更優美的旋轉與倒掛時，便會親身體會到布料的阻礙。「當你想在鋼管上做更多動作時，自然會發現問題。着住運動褲做空中動作，發覺要用到的皮膚被遮住了。」她指著大腿內側解釋，「你要將條褲提高先做到，因為皮膚同鋼管的摩擦，先可以令你個動作做得輕鬆。」Vicki補充說，穿得少，是為了安全，「專業舞衣不僅有足夠的彈性與舒適度，以及比較不容易走光。」

除了舞衣，鋼管舞另一個不可或缺的靈魂，便是那雙動輒7、8寸，甚至更高的舞鞋。舞鞋分為兩種，舞靴和舞鞋，而鞋踭的高度，普遍由7寸到10寸不等。她站在鋼管旁邊演示著解釋，舞靴的設計讓舞者容易保護雙腳，而舞鞋則強調腿部線條的延伸感，增強視覺美感。當Rebecca從鋼管上下來，鞋跟輕叩地面時，發出「噠、噠」的清脆回響，這聲音裡藏著另一個溫柔的秘密。「這是回彈地板，」創辦人Miu解釋道：「鋼管附近的地板，我們用回彈地板，本身結構係為了減低舞者腳部承受的壓力，冇咁容易受傷。」

雖然感覺上只是比普通地板多一點彈力，但舞者感受卻大有分別。Rebecca說：「相比普通地板，你跌落地下的時候，會感覺冇咁痛。」Miu補充不應太依賴地板，要學識卸力，才是上策。

記者、攝影：廖偉業