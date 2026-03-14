告別有色眼鏡 鋼管舞跳出香港新風潮

鋼管舞長久以來被貼上負面標籤，但只要脫下有色眼睛，就會找到截然不同的答案。12年舞齡的Vicki，因鋼管獲得滿足感，因鋼管擁有令人羨慕不已的健康身型；6年前滑開手機屏幕，Rebecca偶然見到一名舞者赤足登桿，行雲流水地翻轉、倒掛，與鋼管構成完美三角形，一看便愛上，走進教室報名上課，踏上一條重新認識偏見、駕馭身體及探索美學的旅程。

回想起當時看完短片的反應，Rebecca仍然歷歷在目：「我當時覺得：『嘩，好靚呀！我要學！』」結果她成功叫來一位朋友一起報名上課。很快來到她的第一堂課，當時影片裏的舞者樣甚輕鬆地做到的動作，原來對她來說這般困難：「當年我很少運動，所以雙手完全冇力，雙手緊抓著鋼管，不斷顫抖，用盡全身力氣想舉起自己，但身體卻紋絲不動。」但鋼管舞對她就是有一種魔力，當時沒有感到挫敗。半年後，朋友放棄了，她卻因為那種解鎖動作的成功感，一直留到現在。由學員變成導師，一晃眼便是六年。

然而大學那幾年，Rebecca刻意隱瞞自己跳鋼管舞的事，不敢在社交媒體發帖，怕被親戚朋友看到：「我唔想俾屋企人、親戚、朋友知道我跳鋼管舞，尤其是剛剛開始跳得好核突那時。」直到兩年後她漸漸開始將她跳鋼管舞的相片和影片放到社交媒體，這個秘密最終還是被親戚發現了。

親戚看到的不是Rebecca在鋼管上的美，而是她身上「暴露」的戰衣。「你着到咁少布，係咪想人包養呀？」這些話她聽過不下數十次，時至今日，Rebecca還是隱藏不了她對這些偏見的無奈和委屈。但她堅持下來的原因，是因為成就感：「但係跳pole個成功感，大過可以遮蓋到所有人的有色眼鏡。」

而Rebecca的導師Vicki，其故事則由兩位妹妹開始，那時她對鋼管舞的認識，僅限於「性感、高踭鞋、着得好少布」。在十多年前，社會對鋼管舞的偏見比現在深得多。Vicki坦言：「十多年前因為大眾未了解這個運動，會有很多有色眼鏡。」但真正讓她感受到「有色眼鏡」的，是身邊最親近的人：「當時的男朋友，唔支持我跳。我完了一個課程，打算再報名，佢話：『仲玩？你玩夠啦。』」

說起堅持跳鋼管舞12年，真正讓她堅持下去的原因是，是當時最後一堂開放給家人和朋友觀看後，那股很「爽」的感覺。「拼盡全力去練習，最後成功演出之後，我覺得：『我踩入呢個世界﹗』好想再經歷多次呢種感受。」自此以後Vicki正式與鋼管舞結下到現在已經十餘年的緣分。

回想起某天，她練習過後走過工作室壁報上，一張自己正在做一個高難度動作時的相片，她摸著自己結實的大腿大笑着說：「個背肌幾好睇呀，大髀線條幾靚呀。『其實自己咁樣都幾好睇。』」在Vicki眼裡台上只有鋼管和她，而台下只有親身到場支持她的朋友和男朋友。也許旁邊可能有人竊竊私語，或投來異樣的眼光，但Vicki已經學會不在乎：「我享受我自己的鋼管舞，為何要介意你點睇我呢？」

記者、攝影：廖偉業