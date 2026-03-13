ATP多米尼加挑戰賽｜黃澤林再演逆轉好戲闖8強

香港網球「一哥」黃澤林今次在ATP多米尼加挑戰賽男單再演逆轉好戲。此子今仗以2：1（3：6、6：4、6：21）逆轉勝世界排名64位的波斯尼亞球手迪辛靴奧（Damir Dzumhur），強勢殺入8強。

現時世界排名123名的黃澤林（Coleman）首圈先落後一盤下反勝阿根廷球手，盡顯打不死精神。今場表現相當出色，全場轟出8個Ace球及31個致勝球。16強面對經驗豐富的迪辛靴奧，Coleman與上仗如出一轍，首盤先以3：6先失一局。不過站穩陣腳後，他在第二盤中段成功打破對方發球局，以6：4扳平。在決勝盤更一口氣連取5局，最終以6：2奠定勝局。最終coleman在力戰2小時11分鐘後，以總盤數2：1反勝賽事三號種子，以下克上殺入8強。將與比利時球手博斯（Alexander Blockx）爭奪4強席位。