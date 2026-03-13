滑雪｜蘇翊鳴現身競速實驗場 談「競速美學」邀佐治羅素崇禮滑雪

一個月前剛在2026年米蘭科爾蒂納冬奧會大放異彩、為國家隊奪得首金的單板滑雪名將蘇翊鳴，周三現身Adidas競速實驗場，他在活動中與F1平治車隊英國車手佐治羅素（George Russell）跨界對談，不僅暢論奧運賽場上的「競速美學」，更盡顯地主之誼，表示要帶羅素親臨河北崇禮的訓練基地，在雪道上一較高下。

鍾意滑雪和賽車 享受速度帶來的快感

談及對速度的理解，剛獲得冬奧會單板滑雪男子坡面障礙技巧金牌的蘇翊鳴顯得感觸良多。速度對他而言是一種極致體驗：「在單板滑雪中，速度是衝上跳台、成功落地的最關鍵因素之一。這種對速度的掌控，是我運動表達方式中獨一無二的部分。」

私下熱愛賽車的蘇翊鳴更透露，自己曾在專業賽道駕駛賽車，享受腎上腺素飆升的快感。他認為滑雪與賽車雖有不同，但帶來的感官刺激異曲同工。他特別提到滑雪獨有的美學在於「滯空感」：「速度帶給我們足夠長的騰空時間，讓運動員能在空中享受飛行的過程與落差感，這是在米蘭賽場上，以及其他運動中都無法替代的獨特感受。」

期待跨界火花 薦崇禮「主場」切磋

是次活動集結了奧運冠軍蘇翊鳴、F1車手佐治羅素及音樂人竇靖童，蘇翊鳴表示非常欣賞Adidas品牌「不設限」的精神。當被問及會推薦外國嘉賓到訪中國何處時，這位剛從歐洲凱旋的選手笑言，希望能帶佐治羅素到他熟悉的崇禮訓練場地：「我想把他帶到單板滑雪的領域中，讓他體驗一下與賽車截然不同的速度感。」

寄語滑雪新丁：安全第一 享受熱愛

隨著蘇翊鳴在米蘭冬奧再創高峰，國內勢必再掀起一波滑雪熱潮，不少南方青少年亦紛紛投入這個運動。作為年少成名的典範，蘇翊鳴亦向這些滑雪「初哥」提出建議。他強調「安全第一」，呼籲初學者要循序漸進，切勿操之過急。但他認為最關鍵的還是心態：「更重要的是發自內心的熱愛，好好享受這項運動及大自然帶給我們的獨特快樂。」

