F1｜中國站開戰在即 佐治羅素現身上海秀方言 豪言今季目標「場場贏」

更新時間：08:00 2026-03-12 HKT
發佈時間：08:00 2026-03-12 HKT

F1中國大獎賽即將於本周末在上海國際賽車場燃擎，平治車隊英國車手羅素（George Russell）抵滬，周三現身阿迪達斯品牌門店出席傳媒活動。這位剛在澳洲站取得「完美開局」的車手心情大好，不僅入鄉隨俗即席學講上海話，更表示今季目標是「贏盡每一場比賽」

入鄉隨俗 秀上海話「儂好」

第四度造訪上海的羅素，對當地車迷的熱情印象深刻。在活動現場，他在主持人指導下用上海話說出「儂好」、「儂好上海」向在場粉絲問好，引來全場歡呼。羅素透露，自己非常喜愛中國文化，過往幾年都會製作特別版頭盔，今年亦不例外。他表示一款融合中國元素及特別塗裝的頭盔正由中東運送途中，期望能趕及在周末的賽事中佩戴亮相。

無懼新例 劍指上海站冠軍

談及今季F1實施的新賽制及新一代戰車，羅素坦言適應過程充滿挑戰。他回顧剛結束的澳洲站，形容與法拉利車手陸克萊（Leclerc）的攻防戰猶如「貓捉老鼠」，雖然起步艱難，但最終平治能包辦桿位及分站冠軍，對車隊而言是「完美開局」。

面對即將到來的上海站，羅素信心十足：「在F1世界，形勢瞬息萬變，前列四支車隊競爭激烈。但我的目標很清晰，就是贏下每一場比賽。」他強調，雖然新戰車在操控上與以往不同，但車隊在休季期間於模擬器上投入大量時間，加上阿迪達斯在裝備上的技術支援，令他在駕駛艙內倍感舒適，已準備好在上海這條充滿挑戰的賽道上爭取佳績。

獲封「賽車皇帝」 勉勵小車迷

活動上，羅素亦分享了與阿迪達斯的合作點滴，大讚品牌推出的農曆新年系列服飾別具特色。被中國車迷戲稱為「賽車皇帝」的羅素，在最後得到一幅印有其領獎英姿、並戴有皇冠形象的中國傳統剪紙藝術品禮物，正如他在寓意他在賽場上稱王。

向來對粉絲有求必應的羅素更與現場一名在模擬賽車挑戰賽中表現出色的8歲小車迷互動。得知小男孩夢想成為賽車手，羅素暖心鼓勵：「或許10年後，我們能在F1賽場上相見。」盡顯大將之風。

F1中國大獎賽正賽將於本周日舉行，屆時羅素將駕駛平治戰車，力爭在上海站登頂。

