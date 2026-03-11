Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

賽多米尼加公開賽｜黃澤林不敵蘭度盧斯 幸運輸家身份晉身正賽

即時體育
更新時間：12:13 2026-03-11 HKT
發佈時間：12:13 2026-03-11 HKT

香港網球一哥黃澤林(Coleman)周二於ATP挑戰賽多米尼加公開賽外圍賽次圈，與世界排名155西班牙的蘭度盧斯(Martin Landaluce)激戰接近3個小時，最終以盤數1:2落敗，但因為有球手退出正賽， Coleman繼上月的墨西哥網賽後，再一次以幸運輸家的身份晉身正賽。

黃澤林再一次以幸運輸家的身份晉身正賽。X截圖
黃澤林再一次以幸運輸家的身份晉身正賽。X截圖

破發球把握成勝負關鍵

一向以發球見稱的黃澤林，今仗發球表現在水準之下，雖然全場開出10個「A士」球，較對手多6個，但第一發球的成功率只有50%，以致第一發球得分率亦只有65%。而破發球分的把握更成為今仗勝負的關鍵， Coleman全場有21次破發球分但只把握到5次，反觀，蘭度盧斯全場只有9次破發球分同樣5次成功破發。

幸運輸家身份晉身正賽

結果，黃澤林雖然以6:3先勝首盤，但之後以3:6、6:7(2:7)連輸兩盤，被蘭度盧斯反勝盤數2:1。尤幸，因為有球手退賽， Coleman得以幸運輸家的身份晉身正賽。首圈會對世界排名98阿根廷的布魯查加。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
22小時前
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
影視圈
6小時前
港鐵驚現「爛腳奇人」橫臥三座位 網民激辯：可憐定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
港鐵驚現「爛腳奇人」橫臥三座位 網民激辯：可憐定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
美心皇宮逆市擴張 旺角1.2萬呎新店重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 即燒燒味/中式糖水檔 首設點心教室
美心皇宮逆市旺角1.2萬呎開新店！重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 首設點心教室
飲食
20小時前
比佘詩曼更凍齡港姐現身？同屆決賽佳麗「少女臉」掀網民激辯 疑已婚變闊太風頭蓋視后
比佘詩曼更凍齡港姐現身？同屆決賽佳麗「少女臉」掀網民激辯 疑已婚變闊太風頭蓋視后
影視圈
5小時前
劉美賢指羞辱谷愛凌的人「很虛偽」。
劉美賢：羞辱谷愛凌的人「很虛偽」
即時中國
6小時前
網民列5大舊公屋「筍盤」！大坑東邨/海麗邨上榜 這條屋邨獲封「頭獎盤」：好過中六合彩！
網民列5大舊公屋「筍盤」！大坑東邨/海麗邨上榜 這條屋邨獲封「頭獎盤」：好過中六合彩！
生活百科
22小時前
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
01:11
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
即時國際
5小時前
石硤尾老字號酒樓晚市優惠！$1歎花膠/燒鵝/燒雞/老虎斑 午茶市蜜椒雞翼$9.9+燒鵝瀨$19.8
石硤尾老字號酒樓晚市優惠！$1歎花膠/燒鵝/燒雞/老虎斑 午茶市蜜椒雞翼$9.9+燒鵝瀨$19.8
飲食
20小時前
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！健康院/捐血站 3項為長者而設
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！3項為長者而設
生活百科
2026-03-10 13:37 HKT