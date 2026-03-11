賽多米尼加公開賽｜黃澤林不敵蘭度盧斯 幸運輸家身份晉身正賽
更新時間：12:13 2026-03-11 HKT
發佈時間：12:13 2026-03-11 HKT
發佈時間：12:13 2026-03-11 HKT
香港網球一哥黃澤林(Coleman)周二於ATP挑戰賽多米尼加公開賽外圍賽次圈，與世界排名155西班牙的蘭度盧斯(Martin Landaluce)激戰接近3個小時，最終以盤數1:2落敗，但因為有球手退出正賽， Coleman繼上月的墨西哥網賽後，再一次以幸運輸家的身份晉身正賽。
破發球把握成勝負關鍵
一向以發球見稱的黃澤林，今仗發球表現在水準之下，雖然全場開出10個「A士」球，較對手多6個，但第一發球的成功率只有50%，以致第一發球得分率亦只有65%。而破發球分的把握更成為今仗勝負的關鍵， Coleman全場有21次破發球分但只把握到5次，反觀，蘭度盧斯全場只有9次破發球分同樣5次成功破發。
幸運輸家身份晉身正賽
結果，黃澤林雖然以6:3先勝首盤，但之後以3:6、6:7(2:7)連輸兩盤，被蘭度盧斯反勝盤數2:1。尤幸，因為有球手退賽， Coleman得以幸運輸家的身份晉身正賽。首圈會對世界排名98阿根廷的布魯查加。
最Hit
劉美賢：羞辱谷愛凌的人「很虛偽」
6小時前
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！3項為長者而設
2026-03-10 13:37 HKT