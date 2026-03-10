羽毛球｜俊文阿雪全英創歷史後馬不停蹄 下月初平常心挑戰亞錦賽金牌

香港著名混雙組合「鄧謝配」鄧俊文及謝影雪，周二在雙打教練陳斌生帶領下凱旋，2人在上周六的伯明翰全英羽毛球公開賽歷史性奪得季軍，雖然長途機後一身疲態，加上在比賽中一直受著支氣管炎煎熬的俊文仍㗋喉嚨沙啞，回港後第一件事要做是明晨要先去看醫生，3周後將以衛冕身份參加寧波亞洲錦標賽，他們表示：「只想打好每一場。」

港隊雙打教練陳斌生（中）帶領鄧俊文（右）、謝影雪（左）在全英創歷史。徐嘉華攝

全英超過100年歷史，是2人去年4月「復出」後的其中一項「願望清單」，2人頂住「只有一次」的壓力，終於做到，俊文在比賽期間不時咳嗽，回港這天仍喉嚨沙啞，他也說是他出外比賽病得最嚴重一次，他說：「基本上一到歐洲（他們在全英前先打德國公開賽）就不斷咳，咳到現在仍在咳，明天要去看醫生。」

未到最佳發揮 也躋身全英4強

「鄧謝」在俊文不在最佳狀態下仍能躋身至全英賽4強（最終以1:2不敵最後冠軍的中華台北組合），2人也說今仗不是最佳的發揮，阿雪說：「今次未是發揮得取好，我們時有比賽發揮不穩，可以做得更好，所以不可以太開心，但也要讚一讚自己，畢竟一年難過一年（做出好成績）。」「全英賽」4強後，俊文及阿雪的世界排名躍升一位至第6位。

2人「復出」11個月，已每年都帶給球迷驚喜，先是去年4月亞錦賽歷史性奪混雙金牌，今次只是2026年的開初，已能在超級1000的全英賽首次晉級4強，他們也說這一年得到比預期多：「是比想像多，真的沒想過全英真的如願入4強，條簽不好打，有少少幸運成份（原定鄧謝有機會在8強對『世一』的馮彥哲、黃東萍，但被丹麥組合爆冷擊敗），這些就是『命運』吧！」

「鄧謝配」今年的「願望清單」包括下月7-12日的亞錦賽、8月世錦賽、9月亞運會及11月香港公開賽，他們希望都能爭取金牌。先來的亞錦賽，阿雪表示：「雖然我們有補分的壓力（他們是上屆冠軍），但不會想著我們是衛冕，最想打好每一場。」阿雪認為未來要再加強體力的練習，時刻準備好要打到最後、相信自己的心態。

2024年開始到香港執教的大馬籍雙打教練陳斌生，在全英賽同總教練黃綜翰擔任場邊教練，帶領2人創造歷史後，陳教也在IG寫了一段十分鼓舞的說話：「時間可能會帶走你們在場上的體能和速度，但我相信它帶不足你們的夢想、熱情和那顆不服輸的心。堅定自己信念，更好的自己，就在前方等你，這條路，我們一起向前走到底，加油！」問陳教「鄧謝」可會打到2028洛杉磯奧運會，陳教大讚2人在心態上及思想上十分堅定，這是他們走得更遠的「王牌」：「我們不要看太遠，只要每一年能保持在世界前6名，這樣打奧運很有希望。」

記者/攝影：徐嘉華