F1｜F1上海站本月13-15日開跑 羅列斯疑抽空到港睇相機？

F1澳洲站周日剛結束，一眾車手便馬不停蹄前往中國內地，準備出戰13-15日的上海站，但在一眾車手開始出現在上海時，上屆車手總冠軍羅列斯(Lando Norris)竟疑在香港被野生補獲。

羅列斯在周日F1澳洲站以第5完賽。AFP

網民拍到羅列斯在旺角星際城市逛街。Threads@kingchan131

今年選用代表車手冠軍1號的羅列斯，在周日F1澳洲站以第5完賽，而下站上海在即，昨日有網民拍羅列斯疑在前往上海前竟抽空到港，並被發現在旺角星際城市逛街，熱愛拍照的他被網民拍到時正手握相機，並正在物色心儀的相器材，亦有網民留言指在機場亦巧遇過這位世界冠軍車手。


