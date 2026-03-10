網球│俄羅斯天才新星輸波發脾氣 扔球拍兼爆粗鬧美國觀眾 賽後大方承認

周一印第安泉網賽(Indian Wells)女單第3圈，俄羅斯天才少女安祖莉娃（Mirra Andreeva）激戰3盤後，以盤數1:2不敵捷克球手絲妮亞高娃（Katerina Siniakova），宣告衛冕失敗。18歲的安祖莉娃輸波後失態發脾氣，怒扔球拍之餘，更爆粗大鬧美國觀眾，她賽後大方承認自己的確曾破口大罵，但沒有針對個人，並指會努力改善。

安祖莉娃盤數1:2不敵捷克球手絲妮亞高娃衛冕失敗。路透社

捷克球手絲妮亞高娃。路透社

衛冕失敗向觀眾爆粗

18歲的安祖莉娃面對絲妮亞高娃，先贏一盤6:4後，第二盤輸6(5):7，決勝盤再輸3:6，總盤數負3:6，第3圈出局無緣衛冕。這名天才少女輸波後再次情緒失控，先是扔球拍發泄不滿，離場時更向著現場的美國觀眾爆粗，球迷們都目瞪口呆，對手絲妮亞高娃見狀發笑。

大方承認鬧所有觀眾

脾氣火爆的她賽後大方承認：「我先是鬧自己，之後是對着所有人。輸波後我非常生氣，所以有時會對自己破口大罵。後來我的確鬧所有人。」她指不會為自己處理事件的方式感到驕傲，這些都是我需要盡快改進的地方，我不知道何時，但只要有機會，我都會在這方面努力，並做到最好。」