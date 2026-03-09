Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

場地單車｜世界盃獎牌「來得剛好」 「小女車神」李思穎兩周後「挑戰」亞錦賽全能賽金牌

即時體育
更新時間：20:23 2026-03-09 HKT
發佈時間：20:23 2026-03-09 HKT

香港「小女車神」李思穎（Ceci）周一帶著2面世界盃銅牌返港，2周後再馬不停蹄參加亞洲場地單車錦標賽，她希望藉著世界盃獎牌的鼓勵，挑戰奧運主項的「全能賽」金牌，她說：「世界盃獎牌一直以來都是我的目標，今次第一次拿到，意義都幾大。」

思穎帶著兩面世界盃銅牌返港，她表示為2026年打了支強心針。徐嘉華攝
思穎帶著兩面世界盃銅牌返港，她表示為2026年打了支強心針。徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝

24歲的Ceci表示，打從2023年杭州亞運後（當時她奪2銀1銅）就開始想拿「世界盃」獎牌的目標，2年半過去，終於在珀斯世界盃如願以償，她認為「來得剛好」：「去年全運會（奪3金）後，自己能力有明顯提升，亦提醒自己要懷住『相信自己』以及『好想贏』的心，在珀斯世界盃賽完全能的記分賽後，見到大瑩幕自己在三甲內，是好開心的。」

徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝
思穎首奪世界盃獎牌，她開心見到獎牌背後寫上奪獎的項目。徐嘉華攝
思穎首奪世界盃獎牌，她開心見到獎牌背後寫上奪獎的項目。徐嘉華攝

Ceci下一個比賽就是本月底的亞錦賽（場地單車），去年在同一個比賽的搏捉賽首奪她單車生涯首面亞錦賽「成人組」金牌，她希望今年再奪金，目標項目是她最喜愛的「全能賽」，她說：「始終亞錦賽好近剛完的世界盃，日本好強勁，現距離亞錦只有2星期，好難在此刻超越到她們，所以會以挑戰的心去爭取金牌。」

徐嘉華攝
徐嘉華攝

賽完今站珀斯世界盃後，Ceci發現自己跟日本及歐洲選手有一定差距，包括能力上及心態上，她以周日在世界盃全能賽為例：「在全能賽時，我一直只想保住第3名，比賽時有點畏首畏尾，好想在未來的比賽，要放開結果去踩。」

記者/攝影：徐嘉華

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
商業創科
5小時前
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
影視圈
11小時前
港鐵職員突擊輕鐵車廂查票 全車乘客逃票被斷正！？網民：最勁見過一家6口...
港鐵職員突擊輕鐵車廂查票 全車乘客逃票被斷正！？網民：最勁見過一家6口...
生活百科
8小時前
深圳灣口岸︱背囊漢過關被截 超額帶10萬人民幣和2.5萬美元離境
深圳灣口岸︱背囊漢過關被截 超額帶10萬人民幣和2.5萬美元離境
即時中國
2026-03-08 13:15 HKT
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
10小時前
星島申訴王 | 援交詐騙「最大苦主」曝光 案情超離譜 退休翁中伏遭榨乾 $150萬換一場空
提防騙子
5小時前
前TVB移民男星投訴揀錯老婆？貪圖美色棄當「千萬駙馬」 感嘆被騙婚36年
前TVB移民男星投訴揀錯老婆？貪圖美色棄當「千萬駙馬」 感嘆被騙婚36年
影視圈
5小時前
涉謝斐道逆線行車 立法會議員陳家珮承認不小心駕駛傳票罪 被判罰款2千元兼停牌1個月
01:33
陳家珮承認不小心駕駛 罰2千元兼停牌1個月 已報駕駛改進課程 被李慧琼口頭警告
社會
5小時前
青衣屋邨酒樓黯然結業！街坊：最後一晚都係得3、4枱客 區議員透露舖位去向...
青衣屋邨酒樓黯然結業！街坊：最後一晚都係得3、4枱客 區議員透露舖位去向...
飲食
4小時前