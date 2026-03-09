場地單車｜世界盃獎牌「來得剛好」 「小女車神」李思穎兩周後「挑戰」亞錦賽全能賽金牌

香港「小女車神」李思穎（Ceci）周一帶著2面世界盃銅牌返港，2周後再馬不停蹄參加亞洲場地單車錦標賽，她希望藉著世界盃獎牌的鼓勵，挑戰奧運主項的「全能賽」金牌，她說：「世界盃獎牌一直以來都是我的目標，今次第一次拿到，意義都幾大。」

思穎帶著兩面世界盃銅牌返港，她表示為2026年打了支強心針。徐嘉華攝

徐嘉華攝

徐嘉華攝

24歲的Ceci表示，打從2023年杭州亞運後（當時她奪2銀1銅）就開始想拿「世界盃」獎牌的目標，2年半過去，終於在珀斯世界盃如願以償，她認為「來得剛好」：「去年全運會（奪3金）後，自己能力有明顯提升，亦提醒自己要懷住『相信自己』以及『好想贏』的心，在珀斯世界盃賽完全能的記分賽後，見到大瑩幕自己在三甲內，是好開心的。」

徐嘉華攝

徐嘉華攝

思穎首奪世界盃獎牌，她開心見到獎牌背後寫上奪獎的項目。徐嘉華攝

Ceci下一個比賽就是本月底的亞錦賽（場地單車），去年在同一個比賽的搏捉賽首奪她單車生涯首面亞錦賽「成人組」金牌，她希望今年再奪金，目標項目是她最喜愛的「全能賽」，她說：「始終亞錦賽好近剛完的世界盃，日本好強勁，現距離亞錦只有2星期，好難在此刻超越到她們，所以會以挑戰的心去爭取金牌。」

徐嘉華攝

賽完今站珀斯世界盃後，Ceci發現自己跟日本及歐洲選手有一定差距，包括能力上及心態上，她以周日在世界盃全能賽為例：「在全能賽時，我一直只想保住第3名，比賽時有點畏首畏尾，好想在未來的比賽，要放開結果去踩。」

記者/攝影：徐嘉華