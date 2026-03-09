Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2026勞力士中國海帆船賽圓滿落幕 「Seawolf號」奪全場總冠 莫俊傑成首位單人完賽者

2026-03-09
2026-03-09

亞洲頂級離岸帆船賽事——2026勞力士中國海帆船賽（Rolex China Sea Race）於菲律賓蘇碧灣圓滿落幕。今屆賽事亮點紛呈，不僅因為賽期策略性提早一個月舉行而迎來絕佳競賽條件，更見證了多項歷史性時刻：中國內地賽船「Seawolf號」勇奪 IRC 全場總冠軍，而「Team Alive–Rampage號」則以無敵姿態奪得衝線榮譽。此外，莫俊傑（Tiger Mok）成為賽事創辦64年來首位完成賽程的單人航海家，寫下傳奇一頁。

 

「Seawolf號」首奪全場總冠軍 。遊艇會圖片
「Seawolf號」首奪全場總冠軍 
 

在經過 IRC 修正時間計算後，由劉永豐（William Liu）擁有的 Ker 42 Custom 型帆船「Seawolf號」脫穎而出，奪得象徵最高榮譽的 IRC 全場總冠軍。這也是賽事歷史上首次由中國內地賽船奪此殊榮。「Seawolf號」於周五晚上9時30分衝線，修正時間為 71小時43分35秒。船長 Yan Yu Ye 賽後難掩激動：「這是我們第五次參賽。經過多年的經驗累積和教訓，這次勝利對我們意義重大。比賽中風力強勁，雖然裝備有損耗，但我們很幸運大部份時間都享受到穩定的風力。」獲得 IRC 全場總亞軍的是首次參賽、由 Franco Cutrupia 擁有的 Solaris 60 型「Fenice號」，該船同時展現了驚人的競爭力與適應力。 

孤膽英雄莫俊傑 寫下單人航海新篇章

 

莫俊傑（Tiger Mok）駕駛著愛船，獨自一人完成了這場長達565海浬的艱巨挑戰，成為勞力士中國海帆船賽史上首位單人完賽者（First Solo Finisher）。在缺乏隊友支援的情況下，單人航海者需獨自應對變幻莫測的南中國海風浪、睡眠剝奪以及航行策略的瞬間決策。莫俊傑的順利完賽，展現了極致的航海技術與堅韌意志，為亞洲離岸帆船運動樹立了新的里程碑。

莫俊傑成為賽事創辦64年來首位完成賽程的單人航海家。遊艇會圖片
「Team Alive–Rampage號」由頭帶到尾 憾與紀錄擦身而過 


由 Philip Turner 與陳維澤（Noel Chan）擁有的 Reichel/Pugh 66 型帆船「Team Alive–Rampage號」，自周三（3月4日）於維多利亞港起步後便展現強者風範。船隊採取積極進取的南面航線策略，一直領跑船隊，最終於周五（3月6日）下午1時15分08秒率先衝線，奪得備受矚目的衝線冠軍（Line Honours）。 船隊錄得的衝線時間為 49小時55分57秒。儘管這一成績足以讓他們以巨大優勢擊敗對手，但距離打破 Philip Turner 旗下「Alive號」於2016年創下的賽事紀錄（47小時31分08秒）僅差約2小時。船長 Duncan Hine 對表現感到滿意，並形容船員鬥志高昂：「我們基本上是像偷了這艘船一樣瘋狂地駕駛（drive it like we stole it）！隊員們為了每一海浬、每一分鐘都拼盡全力。」隨船技術人員 Matt Humphries 亦指出，雖然在接近呂宋島時遇上著名的「呂宋無風帶（Luzon Hole）」而稍為減速，但整體的南線策略成功避開了最壞的情況。

「Team Alive–Rampage號」由頭帶到尾 憾與紀錄擦身而過。遊艇會圖片
賽期調整見成效 東北季候風助攻

由香港遊艇會主辦的勞力士中國海帆船賽，向來是亞洲一級離岸經典賽事。主辦方今年特意將賽事從以往的4月提早至3月舉行，旨在捕捉更強勁的東北季候風。事實證明這項決策非常成功。不僅「Team Alive–Rampage號」造出了接近紀錄的時間，大部分參賽船隊均在兩至三天內完成賽事，較往年更為迅速。除了少數船隻因器材故障退賽外，整體競賽節奏緊湊，特別是 TP52 組別中，衛冕冠軍「Happy Go號」與「Standard Insurance Centennial VII號」在最後階段的激戰，最終前者僅以41分鐘之微險勝，為賽事增添不少話題。


 

