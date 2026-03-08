地地單車｜珀斯站世界盃比平時少一半人參加 李思穎以２銅作結 未敢自滿

香港「小女車神」李思穎（Ceci）周日在澳洲珀斯世界盃場地單車賽煞科日，在奧運主項的「全能賽」，以3場第3及1場第4、總成績位列第3名，首次在這個自己最愛的賽項登上「世界盃」獎台，連同首天奪的淘汰賽銅牌，Ceci總共以2銅完成珀斯站世界盃，她未敢自滿的說：「雖然知道自己進步了，但仍跟別人的差距仍大，我會繼續努力的。」

李思穎（右）在世界盃全能賽奪銅。ＵＣＩ 圖

全能賽是思穎最愛的一項場地單車項目。資料圖片

「希望未來拿到更多世界盃獎牌」

今次珀斯站比起往常的世界盃較少車手參賽，Ceci也因為這個原因，認為獎牌的「含銅量」不算高，以Ceci的全能賽為例，今站只有11人參加，比平時世界盃的參賽人數少了一半，難怪Ceci說：「今次珀斯參賽的車手沒平時多，加上見到自己跟別人的差距仍好大，我會繼續努力，希望在未來在更多對手的比賽中，仍然可以拿到獎牌，亦希望未來拿到更多的世界盃獎牌。」

Ceci在主項全能賽屈居冠軍的挪手老將史丹寶（Anita Yvonne Stenberg）及亞軍的24歲日本代表 內野艷和之後，但她開心能贏到墨西哥選手、24歲的文道莎（Yarell Acedvedo Mendoza），後者於上月泛美錦標賽奪得全能賽及麥迪遜賽雙金牌，今次在珀斯世界盃僅得第4名。

Ceci視珀斯站為一個開始：「今站拿到的獎牌可以視為『第一步』、『一個突破』，希望未來拿到更多的世界盃獎牌。」

記者：徐嘉華