場地單車│世界盃珀斯站個人奪兩銅 李思穎︰「好多位仍要改善」

香港「小女車神」李思穎（Ceci）周日在澳洲珀斯世界盃場地單車賽煞科日，在奧運主項的「全能賽」，以3場第3及1場第4、總成績位列第3名，首次這個自己最愛的賽項登上「世界盃」獎台，連同首天奪的淘汰賽銅牌，Ceci總共以2銅完成珀斯站世界盃，為本月底的亞洲場地單車錦標賽打下強心針，賽後她也說：「終於做到，但仍有好多位要改善。」

思穎（左二)在全能賽中。UCI官網圖

共有11名世界各地的車手參加女子全能賽（共4個項目），Ceci先在40公里捕捉賽以第3名（40圈）完成，接著在10公里配速賽（40圈）得第4名，隨後的7公里淘汰賽（28圈）再以第3名完成，到最後一項的20公里記分賽（80圈），Ceci由開始已進佔頭3位，在每10圈衝分一次的計分下，她在記分賽獲117分，4項比賽後奪得銅牌；Ceci一直都渴望在世界盃爭取獎牌，終於在今站做到了，而且一舉奪下2銅，而跟梁穎儀的麥迪遜賽也只是差一名得「梗頸四」。

之前曾問過Ceci何時才可以叫她做「小女車神」，她曾說過，至少要拿到世界盃獎牌才可以，現在可以說是名正言順的叫她這稱號了。

香港單車隊總教練達海威（Herve）賽後表示：「我看到Ceci不斷在進步，能夠在世界盃奪得獎牌，雖然仍有要改進的地方，但對她的信心很有鼓舞作用，特別今個月底就有亞錦賽，這次世界盃獎牌肯定是強心針。」亞洲場地單車錦標賽將於本月25至31日在菲律賓舉行。

港隊共奪1銀2銅

女子全能賽的冠軍是33歲的挪威老將兼上月才奪得歐錦賽全能賽銀牌的史丹寶（Anita Yvonne Stenberg），亞軍是24歲 的日本選手兼杭州亞運麥迪遜金牌內野艷和。

值得一提，UCI世界盃曾於過幾年名為「國家盃」，今年改回以往的「世界盃」，今年一共有3站，澳洲站後，是下月17-19日在將軍澳香港單車館的香港站以及緊接的大馬站（4月24-26日）。連同思穎在首天奪的淘汰賽銅牌以及男子團體追逐賽銀牌（功臣包括繆正賢、伍柏亨、曹棨光、朱浚瑋及馬繹斐），港隊在今站珀斯世界盃共奪 1銀2銅。

記者：徐嘉華