Liv Golf香港｜拉姆對大讚香港城市和球場的融合 4Aces GC隊長屈臣相隔數年再奪冠為隊友感驕傲

即時體育
更新時間：19:48 2026-03-08 HKT
發佈時間：19:48 2026-03-08 HKT

 

Liv Golf香港周日完滿結束，最終Legion XIII的西班牙人隊長拉姆以低標準23桿奪得今屆個人冠軍，賽後大讚香港在球場和城市的融合，而今屆團體賽冠軍4Aces GC，隊長屈臣表示很高興多年後可再奪團體冠軍，並為隊友們感到驕傲。

拉姆今次奪冠仍意味着終結了為期18個月的冠軍荒，他也表示感覺如䆁重負，他也表示今次上發球台前一直告訴自己要保持專注，而今輪他也只出現2次柏忌，最終以低標準23桿奪冠。拉姆亦大讚香港在球場和城市上的結合：「我之前沒意識到這個球場和這座城市有多麼有趣，在我看來很少有球場和城市結合能與本週的比賽相媲美，香港無疑是世界上最好的城市之一。」

而今屆團體冠軍4Aces GC的隊長屆臣表示：「感覺很棒。當然，站在頂峰總是令人高興的，在幾年沒有奪冠之後終於再次獲勝，我為我的隊友們感到非常自豪。我們顯然是一支全新的隊伍，但我認為我們是一支非常強大的隊伍。」而名列第二德特利則表示這次比賽充滿挑戰性，也十分有趣：「這段時間充滿挑戰性，也看到自己在之前的付出得到了回報，感覺真的很好。」

 

記者/攝影：魏國謙

